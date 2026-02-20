Tko je Sofija iz 'Gospodina Savršenog'? 'Došla sam ukrasti Karla, a to ću i napraviti'

U Karlov tim stigla je Sofija iz Beograda, studentica informacijskih sustava. "Ljubav je ja, a ja sam došla širiti ljubav svima."

Njezin ležeran i pomalo drzak stav odmah je protumačen kao znak arogancije, što je izazvalo negodovanje ostalih djevojaka. "Ja sam došla ukrasti 'Gospodina Savršenog' što ću i napraviti", kazala je.

Podsjetimo, prekinula je i Karlov grupni spoj s Ivom, Larom i Kajom. Šok i nevjerica bili su prvi osjećaji koji su preplavili djevojke kada su shvatile što se događa. Nova djevojka, Sofija, bez oklijevanja je objasnila svoje namjere. Na direktno pitanje zašto je tu, odgovorila je: "Došla sam po njega."