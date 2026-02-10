Tko je Soraya? Atraktivna kozmetičarka koja je uzburkala novu sezonu 'Gospodina Savršenog'

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' tek je počela, a već je privukla ogromnu pažnju gledatelja, ponajviše zbog zanimljivih kandidatkinja koje se bore za srca dvojice neženja, Petra Rašića i Karla Godeca . Među djevojkama koje su se posebno istaknule od samog početka je i 21-godišnja Soraya , koja se našla u Petrovu timu i čija je pojava izazvala brojne reakcije.

Velika joj je promjena bila naviknuti se na hrvatski običaj dugih ispijanja kava, no brzo ga je prigrlila. Ipak, priznaje da joj je najveći izazov bila razdvojenost od obitelji, majke, oca i brata, koji su ostali u Njemačkoj i za koje je iznimno vezana. Ljubav prema plesu, sportu i glazbi pomaže joj da ispuni dane, no u show je ušla s jasnim ciljem, pronaći partnera koji će je prihvatiti onakvom kakva jest.

Iako je rođena i odrasla u Stuttgartu, Soraya ističe kako se oduvijek osjećala kao da pripada Hrvatskoj, prvenstveno zbog kulture i mentaliteta koji su joj bliži. Prije otprilike godinu dana donijela je veliku životnu odluku i njemački asfalt zamijenila zagrebačkim, gdje se bavi kozmetikom. Sebe opisuje kao opuštenu, zabavnu i uvijek raspoloženu za druženje, a prijatelji je vide kao moralnu podršku.

Soraya ne krije kakav je muškarac može osvojiti. Privlače je visoki, tamni i muževni tipovi koji su sigurni u sebe i pršte energijom. Kroz smijeh dodaje kako ima "tikove" na lijepe oči i nos, no ono što traži puno je dublje. Želi partnera koji će joj biti podrška u poslu i životu, a iz prošlih je veza naučila što nikako ne tolerira.

"Red flags" ili ono što ne podnosi su ljubomora i kontrola. Nakon duge veze, shvatila je da ne želi muškarca koji je pokušava "spustiti" ili tjerati da se skriva od svijeta. Njezin prvi susret s Petrom bio je spoj na slijepo, a iako na prvu nije djelovala oduševljeno kad je skinula povez, prihvatila je ružu i time započela svoju avanturu na prekrasnoj grčkoj Kreti, gdje se snimala peta sezona.

Njezin atraktivan izgled već je postao glavna tema na društvenim mrežama, no Soraya je u show ušla prije svega iz znatiželje, željna novog iskustva koje će pamtiti cijeli život. Hoće li njezina otvorenost i energičnost biti dovoljne da osvoji Petrovo srce, pokazat će tjedni koji slijede u showu 'Gospodin Savršeni'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.