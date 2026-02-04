Tko je Tena iz 'Gospodina Savršenog'? Svestrana stjuardesa kojoj je život stalno u pokretu

Na pitanje o tome što prvo primijeti na muškarcu, Tena daje iznenađujuće zreo odgovor. Iako priznaje da u teoriji može imati popis poželjnih fizičkih karakteristika, poput boje kose ili očiju, njezino dosadašnje iskustvo pokazalo je da je sve to nevažno do trenutka prvog razgovora. "Mogu ja u svojoj glavi imati što god hoću, za te muškarce da se meni fizički sviđa plava kosa, smeđa kosa, plave oči... Ali kad progovori, tek onda ga procijenim", objašnjava ona. Za Tenu, suština privlačnosti leži u karakteru, a dvije osobine su joj apsolutno na prvom mjestu. "Iskrenost mi je broj jedan, da je iskren i vjeran", naglašava, dodajući kako su to temelji na kojima gradi povjerenje i kvalitetan odnos.

Tenina vizija 'Gospodina savršenog' daleko je od bajkovitih prinčeva. Za nju, savršenstvo nije odsustvo mana, već upravo suprotno. "Za mene je gospodin savršeni netko tko ne mora biti fizički savršen. Savršena je ona osoba čije mane ja vidim, a mogu ih tolerirati i okej sam s tim", iskreno kaže Tena. Smatra da je veza uspješna kada su dobre osobine partnera toliko snažne da je vrijedno prihvatiti i one manje idealne. Njezin pogled na ljubav temelji se na realnosti i dubokom razumijevanju, gdje je ključna ravnoteža između vrlina i mana koje svaka osoba nosi.

Iako su joj važne duboke karakterne osobine, put do Teninog srca popločen je humorom. Na pitanje što muškarac treba učiniti da je obori s nogu, njezin je odgovor jednostavan i jasan: mora je dobro nasmijati. "Kod mene je to 'hahaha' i odjednom sam se zaljubila. Mislim da je to ključno", priznaje kroz smijeh.

Kao osoba koja cijeni obitelj i pronalazi sreću u zdravlju svojih najbližih, Teni je mišljenje njezinih bližnjih o odabraniku važno, ali ne i presudno. Svjesna je da na kraju dana ona mora živjeti s tom osobom i da je njezina sreća najvažnija. "Moja mama je imala dobro mišljenje o određenim dečkima, pa mi na kraju nisu bili dečki jer ja nisam tako htjela", prisjeća se, potvrđujući da ni pozitivno ni negativno mišljenje sa strane neće utjecati na njezinu konačnu odluku.

