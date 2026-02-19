Tko sljedeći ispada iz Karlovog tima? Iva poručila: 'Mislim da je to Iana. Njih dvoje mi ne idu jedno uz drugo'

U središtu pozornosti našla se Veselka , čiji je istup tijekom ceremonije izazvao podijeljene reakcije. Dok je Petar donosio odluku o posljednjoj ruži, Veselka ga je prekinula i zatražila riječ, potez koji su neke djevojke protumačile kao proračunat manevar. "Ja mislim da nije trebala dobiti ružu pa je ona namjerno brzo tražila da održi govor", komentirale su Iva i Lara , sugerirajući kako je Veselka htjela preduhitriti neizbježno ispadanje i napustiti vilu pod vlastitim uvjetima.

Nakon što su se slegli dojmovi s Petrove dodjele ruža, analize su se prebacile na Karla i djevojke koje se bore za njegovu naklonost. U razgovorima se posebno istaknulo ime Iane , za koju mnoge djevojke smatraju da bi sljedeća mogla napustiti vilu. Glavni razlog leži u percepciji da između nje i Karla jednostavno nema potrebne kemije.

"Nekako njih dvoje uopće nisu kompatibilni i ne idu mi jedno uz drugo, ni fizički, a ni mentalno", oštro je procijenila Iva. Prevladava mišljenje da je Iana "malo povučena" i da jednostavno nije tip djevojke kakvog Karlo traži. "Ja mislim jednostavno da Iana nije tip za Karla. Mislim da Karlo ne traži to što Iana ima", dodale su.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.