Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Tko zapravo bira haljine? Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila istinu o haljinama s cocktail-partyja

Monika iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih posebno je privuklo pažnju – ono o haljinama koje djevojke nose na cocktail-partyjima

RTL.hr
01.04.2026 16:00

Monika iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je odgovarala na pitanja fanova. Naime, gledatelje je zanimalo dobivaju li kandidatkinje haljine ili same dolaze pripremljene. Monika je iskreno odgovorila kako je situacija zapravo kombinacija jednog i drugog.

"Bilo je svega. Imali smo, naravno, tim zadužen za oblačenje prije ceremonija. Neke haljine i outfiti u showu su bile naše", napisala je.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Time je otkrila da glamurozni izgledi koje gledatelji prate nisu isključivo rezultat vlastitog izbora kandidatkinja, već iza njih stoji i cijeli tim koji brine o stylingu.

Podsjetimo, upravo su cocktail-partyji jedan od najatraktivnijih dijelova emisije, gdje su djevojke uvijek besprijekorno dotjerane, a njihove haljine često izazivaju komentare i divljenje gledatelja.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

