To je prava podrška! Ana otkrila što njezina majka misli o sudjelovanju u 'Gospodinu Savršenom': 'Kako se ja tebi nasmijem'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je svojim pratiteljima kako je njezina obitelj reagirala na sudjelovanje u showu. "Puno vas me pitalo kako je moja obitelj reagirala na sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' pa evo odgovora", napisala je.

''Nisam mislila da će toliko brzo pitati jer je to baš ozbiljna tema, kao da mi je pokazao da on ima neke ozbiljnije planove sa mnom i da me stvarno želi odvesti na još koji spoj'', priznala je Ana.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJ BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':