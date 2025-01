Toni iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o novom koraku u životu i odlasku u Ameriku: 'Ovo je za mene posebna stvar'

'Gospodin Savršeni' i doktor fizike Toni Šćulac za RTL.hr je otkrio novost u svom poslovnom životu i razlog svog odlaska u Ameriku. Naime, Toni je posljednjih pet godina bio docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a sada je postao izvanredni profesor. Trenutno se nalazi u Baltimoru gdje će provesti pola godine kao gostujući profesor i znanstvenik na 'Johns Hopkins University'.

''Dobio sam prestižnu Fulbright stipendiju na temu 'Better understanding of the origin of mass and search for new physics', a uz svoj znanstveni rad održat ću i kolegij 'Advanced Statistical Methods for Data Analysis', rekao je Toni za RTL.hr. Otkrio je još lijepih novosti.