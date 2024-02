Toni Šćulac pobjegao u hladnije krajeve: Nakon prekida sa Stankicom ovo ga veseli

Dok on uživa u hladnijim krajevima, njegova bivša djevojka Stankica Stojanović nedavno je otputovala na Tajland. "Ništa nije prošlo, uvijek je tu negdje", istaknula je uz prizor na plaži Freedom Beach Phuket.

Podsjetimo, Doktor fizike Toni Šćulac mnoge gledatelje je iznenadio kada je u finalu odabrao Stankicu Stojanović , a ne Karolinu Liljak . "Sve što se događalo između nas bilo je iskreno. Karolina je kvalitetna osoba, predivna djevojka, ali ja sam u tom trenutku bio siguran da to nije to. I u ovom trenutku, koliko god je čudna situacija, mislim da je mogu mirno pogledati i reći da mi je bilo prelijepo i iskreno sve što smo proživjeli, ali da nam ta priča jednostavno nije bila suđena...", objasnio je Toni svoju odluku.

Toni i Stankica jednom prilikom su i za RTL.hr pričali o vjenčanju. "Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", istaknuli su.

