Toni Šćulac za RTL.hr o prekidu sa Stankicom: 'Neću komentirati našu vezu'

Već neko vrijeme se šuška da su 'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac i Stankica Stanojević prekinuli vezu. Stankica se na događanjima pojavljivala sama što su mnogi primijetili. Usto, Toni je prije toga boravio četiri mjeseca na sveučilištu u Latviji kao gostujući profesor i znanstvenik.

Kontaktirali smo Tonija i pitali je li istina da je prekinuo sa Stankicom, a njega je to pitanje iznenadilo. "Nemam komentara. Neću komentirati našu vezu", rekao je kratko za RTL.hr.

Podsjetimo, Toni Šćulac i Stankica Stojanović zaljubili su se u trećoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni'. Stankica i Toni su u siječnju za RTL.hr progovorili o vjenčanju. "Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", ispričali su.