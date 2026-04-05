Trnovit put do poljupca Helene i Karla u 'Gospodinu Savršenom'

U vrtlogu emocija, spojeva i eliminacija pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', jedan je odnos od samog početka plijenio posebnu pažnju gledatelja - onaj između Karla i Helene. Njihova priča, koja je započela i prije nego što su se upalile kamere, prošla je kroz brojne uspone i padove, a trenutak koji su mnogi s nestrpljenjem iščekivali, njihov prvi poljubac, dogodio se tek nakon dva odbijanja i niza prepreka koje su testirale njihovo strpljenje i povjerenje

icon-close

Priča Helene i Karla nije započela pod svjetlima reflektora na Kreti. Njihovo poznanstvo iz vanjskog svijeta i priznanje oboje da je među njima postojala "iskra" i prije showa, dalo im je naizgled veliku prednost pred ostalim djevojkama. Karlo nije krio šok kada ju je ugledao na aerodromu, a činilo se da je njihov put do zajedničke budućnosti već zacrtan. Međutim, ta se prednost ubrzo počela topiti. Kako je show odmicao, a Karlo posvećivao pažnju i drugim kandidatkinjama, Helena se osjećala sve zanemarenom. Osjećaj da mora "čekati u redu" unatoč njihovoj posebnoj povezanosti doveo ju je do ruba, pa je u jednom trenutku ozbiljno razmišljala o odlasku kući. "Ja sam dobra cura, imam veliko srce i ja to stvarno nisam zaslužila", povjerila se tada, jasno dajući do znanja da je njezino strpljenje na izmaku.

Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prvo odbijanje: Slomljeno povjerenje u Karlovoj vili

Uvidjevši da bi je mogao izgubiti, Karlo je odlučio povući konkretan potez. Nakon grupnog spoja, dao je Heleni ključ svoje vile kako bi napokon proveli vrijeme nasamo, daleko od očiju drugih djevojaka. U intimnoj atmosferi, pokušao je preuzeti inicijativu. "Da ja sad tebe krenem poljubiti, bi li me poljubila nazad?" upitao ju je, no uslijedio je odgovor koji ga je zatekao.

Helena i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Ja bih htjela, ali mislim da ovo nije pravi trenutak", smireno mu je rekla Helena. Razlog njezina odbijanja bio je jednostavan, ali za Karla poražavajuć - gubitak povjerenja. Glasine o njegovoj bliskosti i poljupcima s drugim djevojkama, poput Kaje s kojom je kemija planula gotovo odmah, bile su prevelik teret. "Imao je on više poljubaca ovdje, i pred kamerom i iza kamere, i meni to nije iskreno s njegove strane", objasnila je kasnije svoju odluku, dodavši kako takvi postupci umanjuju ozbiljnost bilo kakvog odnosa.

Nelagoda pred kamerama kao nova prepreka

Ni drugi pokušaj nije bio uspješniji. Iako je razgovor tekao u dobrom smjeru i kemija je bila opipljiva, Helena je ponovno "povukla kočnicu" kada se Karlo pokušao približiti. Ovoga puta razlog nije bio nedostatak povjerenja, već nelagoda koju je osjećala zbog stalne prisutnosti kamera. Priznala je da želi poljubac i da je spremna, ali jednostavno se nije mogla opustiti pod budnim okom javnosti. "Ja stvarno želim i spremna sam, ali ne mogu. Ne mogu se opustiti ovako pred kamerama", poručila mu je.

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL