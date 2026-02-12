Tuga i suze! Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog': 'Nisam ti dao ružu jer mislim da ne možemo biti više od prijatelja'

Djevojke su odlučile dati priliku Ani, uz obrazloženje da još nije imala priliku bolje upoznati Petra stoga je Ana dobila tzv. divlju ružu i priliku da nekome oduzme idući spoj.
Ta je odluka značila kraj natjecanja za Katarinu, što je rastužilo mnoge, pa i samu Anu koja je, iako sretna zbog ostanka, plakala zbog odlaska prijateljice. Neke su djevojke komentirale kako u vili ostaju "zmije", dok dobre duše poput Katarine ispadaju.
Katarina je svoj poraz podnijela iznimno dostojanstveno. U oproštajnom razgovoru, Petar joj je iskreno priznao kako u njihovu odnosu ne vidi ništa više od prijateljstva. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao je, a Katarina je njegovu iskrenost prihvatila s razumijevanjem. Njezin miran i sabran odlazak mnogi su komentirali kao primjer odlaska sa stilom, a ona je preostalim djevojkama samo poručila da pažljivo biraju.
