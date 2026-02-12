Emisije
Gospodin Savršeni

Tuga i suze! Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog': 'Nisam ti dao ružu jer mislim da ne možemo biti više od prijatelja'

U Petrovom timu posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina.

RTL.hr
12.02.2026 22:40

Djevojke su odlučile dati priliku Ani, uz obrazloženje da još nije imala priliku bolje upoznati Petra stoga je Ana dobila tzv. divlju ružu i priliku da nekome oduzme idući spoj.

Ta je odluka značila kraj natjecanja za Katarinu, što je rastužilo mnoge, pa i samu Anu koja je, iako sretna zbog ostanka, plakala zbog odlaska prijateljice. Neke su djevojke komentirale kako u vili ostaju "zmije", dok dobre duše poput Katarine ispadaju.

Anketa
Jeste li očekivali da će Katarina ispasti iz showa?

Katarina je svoj poraz podnijela iznimno dostojanstveno. U oproštajnom razgovoru, Petar joj je iskreno priznao kako u njihovu odnosu ne vidi ništa više od prijateljstva. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao je, a Katarina je njegovu iskrenost prihvatila s razumijevanjem. Njezin miran i sabran odlazak mnogi su komentirali kao primjer odlaska sa stilom, a ona je preostalim djevojkama samo poručila da pažljivo biraju.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Katarinom

gospodin savršeni 2026 katarina gospodin savršeni ana gospodin savršeni
