U 'Gospodin Savršeni' iz Slovenije dolazi savjetnica za intimne odnose!

Maja Grintal dolazi iz Slovenije i uspješna je savjetnica za intimne odnose, gdje spaja ljubav prema osobnom razvoju, tijelu, seksualnosti i dubljem razumijevanju veza. Još od malih nogu, prijatelji i suigrači dolazili su joj po savjete u vezi s vezama i seksualnošću, a Maja je uvijek znala kako im pomoći.

Isprva je vjerovala da će njezina budućnost biti u svijetu košarke i make upa, no njezin je put neočekivano skrenuo kad je otkrila podcast koji se bavio temama intimnih odnosa i seksualnosti. Te su je teme duboko dotaknule i shvatila je da je to njezin istinski poziv. Ulazak u područje koje je dugo bio tabu nije bio lak, no Maja je osjećala snažnu potrebu da pomogne ljudima shvatiti složenosti intime pa je karijeru košarkaške trenerice sada zamijenila ulogom trenerice intimnih odnosa!