Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?

Posljednja ceremonija ruža ponovno nije protekla bez iznenađenja, a većini djevojaka neočekivani događaji ostavili su gorak okus u ustima

RTL.hr
17.02.2026 13:04

Igra se nastavlja, a na redu je nova velika promjena na koju nitko nije bio spreman! Djevojke se prilagođavaju novim uvjetima. Neke od njih s velikom lakoćom, dok su druge vrlo suzdržane.

Tko će iskoristiti svoje vrijeme za bolje upoznavanje?

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti.

Ne propustite novu, uzbudljivu epizodu 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupnu na platformi Voyo. Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Zbog ruže pucaju prijateljstva: 'Ja je ne bih prihvatila - išla bih doma'

Ceremonija ruža kakva se ne pamti! 'Stvarno mi je žao što odlazim'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuni kaos: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Voditelj 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek otkrio što je radio na Kreti kad su se kamere ugasile: 'Najteže mi je pala razdvojenost od Arije'