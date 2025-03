U odnosu Vanje i Šime pojavili su se osjećaji: 'Mogu reći da se polako zaljubljujem...'

Vanja i Šime bili su na spoju, a ona je priznala koliko joj je lijepo s njim. ''Nadam se da se neću previše naviknuti, nije još kraj'', komentirala je Vanja, a Šime je komentirao kako je na njihov odnos utjecao slijed događaja.

''Moram reći kad se dogodio klik s Vanjom, da to nije bio jedan događaj koji je utjecao na promjenu odnosa nego je to bio slijed događaja, razvoj odnosa i da se sve nekako posložilo da dođe do toga'', rekao je Šime.