Gospodin Savršeni

U vili 'Gospodina Savršenog' izbila žestoka svađa! 'Svoje seljačke šale ostavi za svoje selo'

Napeta atmosfera u vili Gospodina Savršenog' dosegnula je novi vrhunac! Dvije djevojke, koje su se vratile s grupnog spoja, nisu mogle prijeći preko svojih nesuglasica. Sukob je izbio zbog jedne rečenice, a reakcija nije izostala

RTL.hr
02.03.2026 08:00

Dok su neki uživali u opuštanju, dvije djevojke nisu mogle prestati s prepirkama, što je izazvalo pravu dramu. Jedna je optužila drugu za nepristojne komentare, dok je druga uzvratila oštro, govoreći da je vrijeme da se prestanu širiti "seljačke šale".

"Ti od mene bježiš kako te ja ne bih zasjenila. Svoje seljačke šale ostavi za svoje selo", izjavila je jedna, dok je druga tvrdila da takav jezik nije primjeren dostojanstvenoj ženi.

Tko će izaći iz ovog sukoba kao pobjednik?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
