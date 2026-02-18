U vili se bude nove simpatije! Jedna djevojka okreće ploču: 'S njim imam više konekcije'

Jedna kandidatkinja u showu 'Gospodin Savršeni' sve jasnije osjeća da se u njoj budi nešto što dosad nije iskusila, a svoje emocije više ne skriva.

"Imamo jako puno toga zajedničkog i drago mi je što sam ga osvojila jer ja mislim da ja nikad nisam osjećala ovakvu konekciju, osim prema njemu", kazala je jedna djevojka.

"S drugim Savršenim sam bila super, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije to", dodala je djevojka.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.