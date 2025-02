Uh, Uh! Maja Š. i Sarah izbacile Marinu iz sobe: 'Mora se udaljiti od nas za svoje dobro'

Marina je djevojkama ispričala sve o svojem odnosu s Majom Š. i Sarom pa je tako otkrila da su joj stavile smeće i mrvice hrane na krevet. ''I čokoladu su mi bacile na haljinu – pogledaj ovo'', komentirala je Marina, a Maja G. je rekla kako to nikako nije u redu.

''Osoba koja ne može biti izdvojena s dvije osobe jer se smatra neprihvaćenom u nekom drugom društvu, a ako se već smatraš neprihvaćenom i da se sama namećeš drugim ljudima iako te oni pljuju – ti da znaš tko si i što si, ne bi imala potrebu pronalaziti se u drugom društvu da budeš prihvaćena'', objasnila je Sarah svoje mišljene o Marini koja je nastavila drugim djevojkama otkrivati što se to dogodilo.

''One su mene izbacile iz sobe jer hrčem, vičem, palim i gasim svjetla – to sam danas čula'', ispričala je Marina Maidi, a ona je komentirala kako ne može shvatiti da ne mogu pronaći način da komuniciraju u sobi gdje imaju tri kreveta i svoju kupaonicu. ''Ne znam koji je njihov cilj uopće, samo sam znala da su htjele sobu s tri kreveta, a onda kad smo je dobile su me potjerale'', objasnila je Marina šokirano.

Maja Š. je komentirala kako bi samo voljela da se Marina udalji od nje. ''Nije mi bila bitna u životu, ovo je sad stvarno eskaliralo i zna da se mora udaljiti za svoje dobro'', poručila je Maja.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.