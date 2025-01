Uhh! Ani uletjela osa pod haljinu, Šime odmah priskočio u pomoć: 'Ne bih je mogla sama sebi izvaditi'

''Ja sam to malo prikrila jer me bilo sramota. Na prvo spoju je on meni otkrivao haljinu i vadio kukca, sad je drugi spoj i ponovno on meni mora pod haljinu vaditi kukca'', objasnila je Ana.

Osa je jadnu Anu ubola u nogu, a Šime ju je uspio izvaditi van. ''Bilo bi lakše da sam imao vreću leda kraj sebe ili nešto da se odmah stavi na mjesto uboda'', komentirao je Šime, a donije je hladnu bocu vode koju joj je držao na mjestu uboda.

''Kao ja sam to sve stoički podnijela, ali ja tu osu ne bih mogla sama sebi izvaditi – puno mi je značilo da je on to napravio za mene. Vjerujem da se i on osjećao dosta zaštitnički, kao da sam neka dama u nevolji i sad on meni pomaže iako je to samo osa'', priznala je Ana i komentirala kako joj samo bube ulaze pod haljinu.

''Neka ulaze ja ću ih izvaditi'', utješio ju je Šime koji ju je spasio. ''Baš se lijepo pobrinuo za mene – baš me pokrpao'', zaključila je zahvalno Ana.

