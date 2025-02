Uhh! Djevojke sve žešće jedna prema drugoj: 'Cura je bezobrazna i bahata, ne zna svoje mjesto'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na cocktail partyju su se Laura i Glorija izdvojile od ostalih djevojaka, a Maida je komentirala da bi to moglo izazvati kaos. ''Čim se njih dvije odvoje to je belaj'', komentirala je Maida.

''Cura je jednostavno bezobrazna i bahata. Ne zna svoje mjesto u kući. Neki si ljudi to smiju dopustiti, ali neki ne. Budi svjestan sebe, Vanja čak smije reći tako nešto u šali jer ona to može iznijeti, a ona je jednostavno bezobrazna i to je to'', rekla je Barbara, a što je još rekla i o kome točno pričaju pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':