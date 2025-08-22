Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Ukrala show! Polina iz 'Gospodina Savršenog' zasjala na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala: 'Kakva kraljica'

Kandidatkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Polina Guseva, sinoć je bila u centru pažnje na crvenom tepihu petog dana Sarajevo Film Festivala

RTL.hr
22.08.2025 11:32

Kandidatkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Polina Guseva, sinoć je bila u centru pažnje na crvenom tepihu petog dana Sarajevo Film Festivala.

Za ovu prigodu odabrala je dugu, elegantnu crnu haljinu u kombinaciji s visokim potpeticama iste boje. Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale – pratitelji su oduševljeni i složni u ocjeni da Polina nikada nije izgledala bolje, dok su je mnogi prozvali i pravom kraljicom crvenog tepiha.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Polina, 31-godišnja Ruskinja, godinama je maštala o životu u Europi. Najprije je radila u Italiji, zatim je dvije godine provela u Dalmaciji, a danas živi u Zagrebu. Posljednjih mjeseci sve je aktivnija na društvenim mrežama, gdje samo na Instagramu broji više od 13 tisuća pratitelja.

Podsjetimo, Polina je u showu 'Gospodin Savršeni' pokazala svoju naklonost prema Šimi, a zatim i prema Milošu, ali ni s jednim nije previše kliknula.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!


Polina Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Gospodin Savršeni

Miloševo ljeto nema kraja! 'Gospodin Savršeni' ponovno uživa na Viru gdje je pokazao savršeno isklesano tijelo i preplanuli ten