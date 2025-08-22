Ukrala show! Polina iz 'Gospodina Savršenog' zasjala na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala: 'Kakva kraljica'

Za ovu prigodu odabrala je dugu, elegantnu crnu haljinu u kombinaciji s visokim potpeticama iste boje. Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale – pratitelji su oduševljeni i složni u ocjeni da Polina nikada nije izgledala bolje, dok su je mnogi prozvali i pravom kraljicom crvenog tepiha.

Kandidatkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' , Polina Guseva , sinoć je bila u centru pažnje na crvenom tepihu petog dana Sarajevo Film Festivala.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Polina, 31-godišnja Ruskinja, godinama je maštala o životu u Europi. Najprije je radila u Italiji, zatim je dvije godine provela u Dalmaciji, a danas živi u Zagrebu. Posljednjih mjeseci sve je aktivnija na društvenim mrežama, gdje samo na Instagramu broji više od 13 tisuća pratitelja.

Podsjetimo, Polina je u showu 'Gospodin Savršeni' pokazala svoju naklonost prema Šimi, a zatim i prema Milošu, ali ni s jednim nije previše kliknula.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!