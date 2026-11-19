Ljubavna priča Kaje Casar i Karla Godeca već neko vrijeme izaziva veliki interes javnosti, a pratitelji s nestrpljenjem prate svaki novi korak u njihovoj vezi. Karlo je odlučio zaigrati otvoreno s fanovima na Instagramu i dotaknuo se tema koje najviše zanimaju sve one koji navijaju za ovaj par – od zaruka pa sve do velikog dana pred oltarom.
Prosidba i tajne oko vjenčanja
Kad su ga pratitelji izravno pitali planira li uskoro zaprositi Kaju, podijelio je fotografiju ruke s prstenom u zlatarnici i odgovorio u svom prepoznatljivom, opuštenom i blago šaljivom tonu:
"Valjda ću skupit hrabrosti"
Nije izbjegao ni pitanje o tome kada će se njih dvoje vjenčati. Uz zajedničku fotografiju s crvenog tepiha na kojoj oboje blistaju u elegantnim crnim kombinacijama, Karlo je kroz smijeh poručio da to ne smije otkriti jer bi tada i sama Kaja saznala što se sprema.
Pogled prema novim zajedničkim koracima
Iako nije otkrio konkretne datume ni planove, njegovi odgovori pokazuju da u njihovoj vezi ne nedostaje ni romantike ni zaigranosti. Kroz opuštene šale na račun zaruka i vjenčanja još jednom je dao naslutiti koliko su on i Kaja bliski, ostavljajući pratiteljima dovoljno prostora za nagađanja o tome što je sljedeće na redu za ovaj par.
Prisjetite se kako je započela njihova ljubavna priča – sve epizode 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo!