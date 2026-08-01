Uživaju kao nikad prije: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' izmjenjivali poljupce u tirkiznom moru

Na snimci par iz 'Gospodina Savršenog' uživa u kristalno čistom, tirkiznom moru. Petar kamerom bilježi njihove zajedničke trenutke dok se kupaju, a Anastasia mu prilazi, grli ga i u jednom trenutku nježno ga ljubi.

Njihovi osmijesi i opuštena atmosfera jasno pokazuju koliko uživaju, a romantični prizori izgledaju kao kadar iz ljetne razglednice.