Uživaju kao nikad prije: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' izmjenjivali poljupce u tirkiznom moru

Na snimci par iz 'Gospodina Savršenog' uživa u kristalno čistom, tirkiznom moru. Petar kamerom bilježi njihove zajedničke trenutke dok se kupaju, a Anastasia mu prilazi, grli ga i u jednom trenutku nježno ga ljubi.
Njihovi osmijesi i opuštena atmosfera jasno pokazuju koliko uživaju, a romantični prizori izgledaju kao kadar iz ljetne razglednice.
Ljubav je dobila novu priliku
Podsjetimo, Petar i Anastasia nedavno su svojoj vezi dali novu priliku nakon kratkog prekida koji je izazvao veliku pozornost javnosti. Posljednjih dana sve češće dijele zajedničke fotografije i videozapise, pokazujući da iza sebe žele ostaviti teško razdoblje.
Njihov najnoviji video još je jednom potvrdio da ponovno uživaju u zajedničkom društvu, a nježni zagrljaji i poljubac u tirkiznom moru najbolje govore koliko su danas sretni zajedno.