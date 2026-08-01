Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Uživaju kao nikad prije: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' izmjenjivali poljupce u tirkiznom moru

Petar Rašić i Anastasia Kaleb ponovno uživaju u zajedničkim trenucima, a nakon pomirenja ne propuštaju priliku pokazati koliko su sretni. Ovoga puta Anastasija je podijelila romantičan video s ljetovanja koji je odmah privukao pažnju pratitelja

RTL.hr
01.08.2026 08:00

Na snimci par iz 'Gospodina Savršenog' uživa u kristalno čistom, tirkiznom moru. Petar kamerom bilježi njihove zajedničke trenutke dok se kupaju, a Anastasia mu prilazi, grli ga i u jednom trenutku nježno ga ljubi.

Njihovi osmijesi i opuštena atmosfera jasno pokazuju koliko uživaju, a romantični prizori izgledaju kao kadar iz ljetne razglednice.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav je dobila novu priliku

Podsjetimo, Petar i Anastasia nedavno su svojoj vezi dali novu priliku nakon kratkog prekida koji je izazvao veliku pozornost javnosti. Posljednjih dana sve češće dijele zajedničke fotografije i videozapise, pokazujući da iza sebe žele ostaviti teško razdoblje.

Njihov najnoviji video još je jednom potvrdio da ponovno uživaju u zajedničkom društvu, a nježni zagrljaji i poljubac u tirkiznom moru najbolje govore koliko su danas sretni zajedno.

anastasia i petar gospodin savršeni anastasia kaleb petar rašić
Moglo bi te zanimati

Crna elegancija i duga plava kosa: Helena iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u Saint-Tropezu

Morska avantura umalo završila kobno: Šime Elez pokazao ozljedu i poručio: 'Malo je falilo...'

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno nerazdvojni: U Zadru ju je dočekalo posebno iznenađenje

Romantična idila sa Sutivana: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uz bezvremenski hit otkrila u čemu je tajna njezine sreće

Ljeto iz snova! Helena iz 'Gospodina Savršenog' uživa u glamuroznom Monaku

Kakva ljubav! Ovo su najljepše fotke Anastasije i Petra iz 'Gospodina Savršenog'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim