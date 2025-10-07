Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju na Instagramu - uspoređuju je sa slavnom Evom Mendes

Valentina iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu redovito plijeni pažnju atraktivnim fotografijama

RTL.hr
07.10.2025 14:00

Njezini pratitelji često joj ostavljaju komplimente, a neki su je usporedili čak i sa slavnom glumicom Evom Mendes.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Valentina, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto maksimalno je iskoristila za uživanje na Jadranu. Osim u rodnom Dubrovniku, Valentina je posjetila i druge prekrasne destinacije – Šoltu, Vis i Solin. Na Instagramu redovno dijelila fotografije s mora. Podsjetimo, Šime i Miloš, Gospoda Savršeni iz showa, nisu uspjeli osvojiti njezino srce.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Valentina Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

ESKLUZIVNO Uhvaćeni! Šime Elez i Maja Šuput zagrljeni u Splitu nakon njegove rođendanske proslave

Moglo bi te zanimati

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ovog showa? 'Od malih nogu okružena mačkama'

Sunce, plaža i - Jadran! Evo kako Valentina iz 'Gospodina Savršenog' provodi ljeto

Toni iz 'Ljubav je na selu' pati za Valentinom? 'Vraćam je, ne mogu više bez nje'

Valentina je odnijela pobjedu posljednjeg tjedna ovosezonske 'Večere za 5': 'Baš mi je drago da su se curama najviše svidjela moja jela'

Valentina s osvojenih 38 bodova prešla u vodstvo, a Milica se napokon najela: 'Savršenstvo, fantazija'

Uh! Valentina imala nezgodnu situaciju: 'Nekako mi se nespretno zaletio komadić puretine'