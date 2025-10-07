Valentina iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju na Instagramu - uspoređuju je sa slavnom Evom Mendes

Njezini pratitelji često joj ostavljaju komplimente, a neki su je usporedili čak i sa slavnom glumicom Evom Mendes.
Valentina, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto maksimalno je iskoristila za uživanje na Jadranu. Osim u rodnom Dubrovniku, Valentina je posjetila i druge prekrasne destinacije – Šoltu, Vis i Solin. Na Instagramu redovno dijelila fotografije s mora. Podsjetimo, Šime i Miloš, Gospoda Savršeni iz showa, nisu uspjeli osvojiti njezino srce.
