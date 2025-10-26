Novosti
Gospodin Savršeni

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada ljubav pokuca na moja vrata, sigurno će dobiti dobrodošlicu, a usporedbe s Evom Mendes mi gode'

Valentina Violić iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je sve o svom životu nakon showa – planovima, ljubavi i usporedbama s Evom Mendes

RTL.hr
26.10.2025 07:00

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr je otkrila kako se osjeća nakon showa, što se događa na ljubavnom planu te kakve planove ima za budućnost.

Za početak, Valentina nam je otkrila da je sretna i zadovoljna, a ovog je tjedna i proslavila rođendan. "Osjećam se sretno i blagoslovljeno, imati zdravlje koje te vjerno prati, jedno 20 ljudi koji čekaju ponoć kako bi ti čestitali tvoje postojanje, obitelj koja te obožava te prijatelje na koje možeš računati je zaista neprocjenjivo", kazala je Valentina. Iako trenutačno nije u vezi, ne isključuje mogućnost da ljubav ponovno pokuca na njezina vrata.

Valentina, Gospodin Savršeni
Valentina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, dok uživa u svom solo periodu, njezini obožavatelji ne prestaju uspoređivati njezin izgled s poznatom hollywoodskom zvijezdom. "Usporedba s Evom Mendes mi zaista godi. Ona je svjetska diva, a svaki dan primam brojne komplimente zbog tih usporedba", priznaje Valentina, zahvaljujući svima na komplimentima.

Valentina je također otkrila da je ostala u kontaktu s nekoliko kandidatkinja iz showa 'Gospodin Savršeni', među kojima su Savannah, Suzi i Mia. 

Valentina Violić
Valentina Violić FOTO: Instagram

S obzirom na pozitivna iskustva iz prethodnih TV showova, ne isključuje mogućnost sudjelovanja u novim formatima. "S obzirom na to da sam u dva dosadašnja showa imala prepozitivna iskustva, te sudeći po komentarima publike, osvojila sam brojne simpatije", poručila je Valentina.

Valentina je prošlog petka proslavila svoj rođendan u jednom splitskom klubu, a otkrila je da se pjevalo i plesalo do sitnih jutarnjih sati.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Podcast 'Spill The Tea' s Laurom

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim izgledom! Pokazala kako joj stoji frčkava kosa

