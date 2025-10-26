Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada ljubav pokuca na moja vrata, sigurno će dobiti dobrodošlicu, a usporedbe s Evom Mendes mi gode'

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr je otkrila kako se osjeća nakon showa, što se događa na ljubavnom planu te kakve planove ima za budućnost.

Za početak, Valentina nam je otkrila da je sretna i zadovoljna, a ovog je tjedna i proslavila rođendan. "Osjećam se sretno i blagoslovljeno, imati zdravlje koje te vjerno prati, jedno 20 ljudi koji čekaju ponoć kako bi ti čestitali tvoje postojanje, obitelj koja te obožava te prijatelje na koje možeš računati je zaista neprocjenjivo", kazala je Valentina. Iako trenutačno nije u vezi, ne isključuje mogućnost da ljubav ponovno pokuca na njezina vrata.