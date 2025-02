Valentina za RTL.hr o izlasku iz 'Gospodina Savršenog': 'Ni jedan ni drugi nisu uspjeli okupirati moju pažnju'

Skijanje na vodi nije nimalo jednostavno iako se možda tako čini s druge strane ekrana. No definitivno mi se svidjelo, tom ću se sportu svakako više posvetiti iduće ljeto.

Komentirala si kako je flegmatična osoba bez energije, smatraš li to manom ili vrlinom?

Miloš nekako uvijek postavlja slična ili ista pitanja pa se možda zbog toga ne uspijeva dublje povezati s djevojkama. Ostavlja dojam flegmatičnosti, što u mom slučaju nikako nije poželjno.

Što kažeš o svome izlasku iz showa?

S obzirom na to da me ni jedan ni drugi nisu uspjeli impresionirati ni okupirati moju pažnju, a u vili sam provela sasvim dovoljno vremena, to je bio pravi trenutak za vraćanje ruža.

