Vanja i Šime izgladili odnos, a vilu napustila Valentina: 'Nije bilo klika, nečega da mi krenemo dalje'

I dalje me drži to da moram popričati sa Šimom, da moramo raščistiti stvari, jer u protivnom odbijam njegovu ružu", kazala je Vanja, kojoj je prošli grupni spoj ostavio gorak okus.

Šime i Miloš pridružili su se damama, a Šime je odmah primijetio da je Vanja prilično hladna pa je sjeo pored nje.

Dio djevojaka primijetio je kako Miloš djeluje zabrinuto na početku večeri.

Selma i Milica zezale su Šimu kako se vilom širi priča da je u zadnje vrijeme ozbiljniji i pokušava s curama razriješiti sve što je ostalo nedorečeno, a on im je priznao da je za to zaslužan iskren razgovor s Barbarom na prošlome partyju. Barbara mu je u šali kazala kako mu je spremna priuštiti još neki ''hladan tuš'', a on ju je pozvao nasamo na novi razgovor.

Toliko je cura već 'dirnuto' ili povrijeđeno, što se tiče tebe", bacila mu je bubicu u uho o novim događanjima u vili i Vanjinoj ljutnji, Misliš li da je u redu kad si na dejtu s tri cure da se posvetiš samo jednoj? Samo Lauri?"