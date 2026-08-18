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Gospodin Savršeni

Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila lekcije koje bi voljela da je znala sa 16: 'Ne plači previše za konja koji ti je došao u život'

Vanja, 26-godišnja studentica matematike iz Ljubljane i pobjednica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju

RTL.hr
18.08.2026 10:59

Pod ironičnim naslovom "Malo edukativnog sadržaja", Vanja iz 'Gospodina Savršenog' je na Instagram profilu objavila seriju fotografija u kojima dijeli sve ono što bi voljela da je znala kao šesnaestogodišnjakinja, nudeći svojim pratiteljima sirov i nefiltriran pogled na životne uspone i padove.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Brutalno iskreni savjeti

Objava započinje uvodom: "Imam 26 godina, a ovo su stvari koje bih voljela da sam znala sa 16". Nakon toga slijede lekcije koje sežu od motivacije do ciničnih ljubavnih mudrosti. "Ne čekaj da se desi, nego ustani, zapni i kreni da se desi", poručuje na jednoj fotografiji, da bi odmah zatim pojačala poruku sirovom, ali učinkovitom frazom: "...pa makar ti na guzicu izašlo".

Posebno je zanimljiv njezin osvrt na ljubavne jade. "Ne plači previše za 'konja' koji ti je upravo došao u život. Sačuvaj koju suzu i za sljedećeg", piše Vanja, koristeći kolokvijalni izraz za muškarca koji nije ispunio očekivanja. U istom tonu, citira i poznati stih narodne pjesme Miroslava Ilića: "Nije život jedna žena, što si, glavo, zamišljena".

Podsjetimo, Šime Elez je u finalu showa 'Gospodin Savršeni' odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela u vanjskom svijetu.

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Gospodin Savršeni

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