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Gospodin Savršeni

Vanja iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala objavom: 'Drame, afere, kafane...'

Atraktivna Vanja, koja je odnijela pobjedu u četvrtoj sezoni showa, objavila je 'GRWM' video, no njezine su riječi privukle puno više pažnje od same šminke

RTL.hr
08.07.2026 15:30

Jedna od omiljenih zvijezda ponovno je zaintrigirala javnost. Riječ je o prelijepoj Vanji, pobjednici četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i bivšoj odabranici splitskog zavodnika Šime Eleza.

Ona se, naime, oglasila na svom Instagram profilu i privukla ogromnu pažnju znakovitom objavom.

Vanja, Gospodin Savršeni
Vanja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Elegancija i mir usred medijske oluje?

Vanja je sa svojim vjernim pratiteljima podijelila klasični i iznimno estetski tutorijal za ljetni makeup i frizuru. 

"Drama, afere, kafane... ja:" - kratko je i vrlo misteriozno napisala Vanja, dok na snimci potpuno smireno i opušteno namješta svoju dugu kosu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nakon showa okrenula novu stranicu

Podsjetimo, Vanja je u finalu četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' osvojila srce Šime Eleza, no njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka showa. Iako je put krenuo u romantičnom smjeru, svatko je nastavio svojim putem.

Danas Vanja redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i druženja, a njezine objave često izazivaju brojne pozitivne reakcije.

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