Vanja iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala objavom: 'Drame, afere, kafane...'

Jedna od omiljenih zvijezda ponovno je zaintrigirala javnost. Riječ je o prelijepoj Vanji, pobjednici četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i bivšoj odabranici splitskog zavodnika Šime Eleza.

Ona se, naime, oglasila na svom Instagram profilu i privukla ogromnu pažnju znakovitom objavom.