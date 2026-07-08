Vanja iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala objavom: 'Drame, afere, kafane...'

Jedna od omiljenih zvijezda ponovno je zaintrigirala javnost. Riječ je o prelijepoj Vanji, pobjednici četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i bivšoj odabranici splitskog zavodnika Šime Eleza.
Ona se, naime, oglasila na svom Instagram profilu i privukla ogromnu pažnju znakovitom objavom.
Elegancija i mir usred medijske oluje?
Vanja je sa svojim vjernim pratiteljima podijelila klasični i iznimno estetski tutorijal za ljetni makeup i frizuru.
"Drama, afere, kafane... ja:" - kratko je i vrlo misteriozno napisala Vanja, dok na snimci potpuno smireno i opušteno namješta svoju dugu kosu.
Nakon showa okrenula novu stranicu
Podsjetimo, Vanja je u finalu četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' osvojila srce Šime Eleza, no njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka showa. Iako je put krenuo u romantičnom smjeru, svatko je nastavio svojim putem.
Danas Vanja redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i druženja, a njezine objave često izazivaju brojne pozitivne reakcije.