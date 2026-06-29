Vanja je bila Šimina odabranica u 'Gospodinu Savršenom', a sada uživa na luksuznoj jahti u posebnom društvu

Vanja Stanojević ostavila je reality iza sebe, a ljetne dane provodi na moru. S pratiteljima je podijelila opuštene prizore s jahte koji su privukli brojne komplimente

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Vanja Stanojević, koju su gledatelji upoznali kao Šiminu odabranicu u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni', ovih dana uživa u pravom ljetnom ugođaju. Nakon što je njezina ljubavna priča sa Šimom Elezom ostala iza nje, atraktivna brineta posvetila se putovanjima i trenucima s prijateljima. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s jahte, otkrivši kako ljeto provodi na moru, daleko od svakodnevnih obveza.

icon-expand Vanja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto provodi na valovima

Na objavljenim fotografijama Vanja pozira u društvu prijateljice, a obje nisu skidale osmijeh s lica. U ruci je držala osvježavajuće piće, dok je uživala u plovidbi i sunčanom danu. Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno ljetno izdanje, sunčane naočale i raspuštenu kovrčavu kosu koju je nosio morski povjetarac. Opuštena atmosfera i dobro raspoloženje bili su u prvom planu, a prizori s jahte odmah su privukli pažnju njezinih pratitelja.

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Nakon showa okrenula novu stranicu

Podsjetimo, Vanja je u finalu četvrte sezone Gospodina Savršenog' osvojila srce Šime Eleza, no njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka showa. Iako je put krenuo u romantičnom smjeru, svatko je nastavio svojim putem. Danas Vanja redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i druženja, a njezine objave često izazivaju brojne pozitivne reakcije.

icon-expand Vanja i Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Bezbrižno ljeto u najboljem društvu