Vanja je bila Šimina odabranica u 'Gospodinu Savršenom', a sada uživa na luksuznoj jahti u posebnom društvu

Vanja Stanojević, koju su gledatelji upoznali kao Šiminu odabranicu u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni', ovih dana uživa u pravom ljetnom ugođaju. Nakon što je njezina ljubavna priča sa Šimom Elezom ostala iza nje, atraktivna brineta posvetila se putovanjima i trenucima s prijateljima.
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s jahte, otkrivši kako ljeto provodi na moru, daleko od svakodnevnih obveza.
Ljeto provodi na valovima
Na objavljenim fotografijama Vanja pozira u društvu prijateljice, a obje nisu skidale osmijeh s lica. U ruci je držala osvježavajuće piće, dok je uživala u plovidbi i sunčanom danu.
Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno ljetno izdanje, sunčane naočale i raspuštenu kovrčavu kosu koju je nosio morski povjetarac. Opuštena atmosfera i dobro raspoloženje bili su u prvom planu, a prizori s jahte odmah su privukli pažnju njezinih pratitelja.
Nakon showa okrenula novu stranicu
Podsjetimo, Vanja je u finalu četvrte sezone Gospodina Savršenog' osvojila srce Šime Eleza, no njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka showa. Iako je put krenuo u romantičnom smjeru, svatko je nastavio svojim putem.
Danas Vanja redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i druženja, a njezine objave često izazivaju brojne pozitivne reakcije.
Bezbrižno ljeto u najboljem društvu
Sudeći prema najnovijim fotografijama, Vanja maksimalno koristi ljetne dane. Plovidba, sunce, more i društvo bliske prijateljice pokazali su da zna kako napuniti baterije, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinim ljetnim izdanjem.