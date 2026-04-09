Gospodin Savršeni

Večeras je finale pete sezone 'Gospodina Savršenog': Četiri finalistice u borbi za posljednju ružu!

Napetost raste dok Helena, Kaja, Monika i Anastasia priželjkuju posljednju Karlovu i Petrovu ružu.

RTL.hr
09.04.2026 09:30

Danas je finale, dolazi velika odluka. Želim naći svoju srodnu dušu i nadam se da je to Karlo. Nadam se da ću ja dobiti tu zadnju ružu", priznala je Helena.

Anastasia ističe da je u show došla otvorena za ljubav i da joj se upravo to i dogodilo. Nadam se da će se Petar voditi srcem, da će pametno odabrati i da se neće kajati nakon toga", otkriva.

Monika i Helena, Gospodin Savršeni
Monika i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kaja smatra da prava pobjeda dolazi tek nakon završetka 'Gospodina Savršenog'. Nisi iskreno pobijedio ako nakon showa ne nastaviš taj odnos. Nadam se da će danas dobro završiti za mene da mogu izaći sretna iz showa", jasna je Kaja.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika, pak, vjeruje u povezanost koju je ostvarila u showu. Osjećam tu neku sigurnost, ljubav i mir. Znam da sam ostvarila pravu konekciju ovdje, iskrenu i lijepu, i mislim da naše putovanje tek počinje", misli Monika.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni
Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na redu su posljednji spojevi ove sezone, a prve sa Savršenima odlaze Helena i Monika. Monika se na prošlom spoju prvi put poljubila s Petrom dok su Helena i Karlo ponovno razmijenili poljupce, a njihov povratak u vilu s nestrpljenjem su čekale Anastasia i Kaja.

Bilo mi je lijepo u kući s Kajom, nije nam bilo dosadno, ali nikako nisam mogla zaspati sinoć", priznala je Anastasia, a i Kaja nije mogla dočekati jutro. Obje su jedva čekale čuti kako su prošli spojevi njihovih suparnica.

Kaja i Anastasia, Gospodin Savršeni
Kaja i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nadam se da im je bilo lijepo, samo ne prelijepo", rekla je Kaja, s čime se Anastasia složila. Čekati cure je jako čudno, neprirodna je situacija", dodala je.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon povratka u vilu Helena je priznala da je večer s Karlom bila ispunjena razgovorima. Noć je bila dobra. Puno smo pričali Karlo i ja, nismo puno spavali. Iskoristili smo to vrijeme. Nisam sretna što se vraćam u vilu, uopće se ne želim vratiti. Mogu ostati s Karlom i da idemo kući", rekla je, dodajući kako joj je pomalo neugodno sada razgovarati s djevojkama.

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni
Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika je također priznala da joj je bilo teško vratiti se u vilu. Spoj je bio sve što sam htjela i više i jako je tužan osjećaj vratiti se", rekla je, dodajući kako joj je bilo toliko lijepo da nije željela da večer završi. Dok je prepričavala detalje s druženja s Petrom, Anastasia je priznala da joj to nije bilo lako slušati, a napetost među djevojkama samo je rasla. Unatoč svemu, svaka od njih pokušava ostati svoja prije vlastitog posljednjeg spoja.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nemam očekivanja i nikad ne idem s planom. Provedemo što više vremena sami i to je to", rekla je Anastasia, a Kaja samouvjereno zaključila: Mislim da meni nije potrebna taktika. Bit ću takva kakva jesam otpočetka i to je dovoljno."

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Hoće li Petar i Karlo poslušati srce ili razum? I tko će dobiti posljednju ružu, a tko napustiti show slomljenog srca? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila outfitom iz finala: Je li ona Petrova odabranica?

Nakon što ju je Petar odabrao, jedna djevojka ne skriva sreću: 'Nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak'

Petar odabrao svoju pobjednicu! 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik'

Jedna djevojka nakon Karlove odluke ostala slomljena srca: 'Naravno da me povrijedilo'

Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao njoj: 'Zaljubio sam se'

Neočekivano priznanje uzdrmat će sve! Petar priznao: 'Može se reći da sam zaljubljen'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?