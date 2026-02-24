Velike promjene stižu u vilu 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da drame tek počinju'

Djevojke se tek vraćaju s putovanja koje dodatno produbljuje odnose i simpatije, no jasno im je da njegov dolazak znači samo jedno – slijedi nešto veliko. "Kad vidiš voditelja, znaš da se nešto događa", komentiraju, dok napetost raste iz minute u minutu.

Vargek najavljuje vijest koja će uzdrmati dosadašnju dinamiku i otvoriti potpuno novo poglavlje u borbi za ljubav. Pravila koja su do sada pružala određenu sigurnost više ne djeluju tako čvrsto, a granice koje su postojale počinju se brisati.