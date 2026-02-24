Emisije
Gospodin Savršeni

Velike promjene stižu u vilu 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da drame tek počinju'

U vili showa 'Gospodin Savršeni' atmosfera se naglo mijenja čim se na vratima pojavljuje voditelj Marko Vargek

24.02.2026 13:00

Djevojke se tek vraćaju s putovanja koje dodatno produbljuje odnose i simpatije, no jasno im je da njegov dolazak znači samo jedno – slijedi nešto veliko. "Kad vidiš voditelja, znaš da se nešto događa", komentiraju, dok napetost raste iz minute u minutu.

Vargek najavljuje vijest koja će uzdrmati dosadašnju dinamiku i otvoriti potpuno novo poglavlje u borbi za ljubav. Pravila koja su do sada pružala određenu sigurnost više ne djeluju tako čvrsto, a granice koje su postojale počinju se brisati.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U vili se osjeća mješavina uzbuđenja, straha i neizvjesnosti. Neke djevojke u novim okolnostima vide priliku, dok druge shvaćaju da im se tlo pod nogama pomiče. Da napetost tek raste, najbolje sažima jedna djevojka: "Mislim da drame tek počinju."

Što točno donosi nova situacija i kako će utjecati na odnose u vili, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

