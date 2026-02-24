Veliki preokret u vili! Djevojke mijenjaju timove: 'Bit će to putovanje za pamćenje'

Najava o zamjeni timova i odvojenim putovanjima unijela je potpuni nemir i uzbuđenje u vilu, stavljajući odanost i novonastale simpatije na dosad najveći test.
'Putovanje za pamćenje' s neočekivanim zapletom
Voditelj je na kraju večeri objavio vijest koja je ostavila djevojke bez teksta: timovi se mijenjaju. "Bit će to putovanje za pamćenje jer ima jedan mali zaplet. Mijenjaju se timovi", najavio je, pojašnjavajući kako će u sljedećem ciklusu djevojke iz Karlovog tima provoditi vrijeme s Petrom, dok će Petrove djevojke imati priliku bolje upoznati Karla.
Ova odluka znači da će parovi koji su počeli graditi svoje odnose biti razdvojeni, a istovremeno se otvaraju vrata za potpuno nove ljubavne iskre. Kako bi se dodatno zakomplicirala situacija, nove natjecateljice, Ivona i Anđela, također su odmah raspoređene: Ivona će se pridružiti Petru, a Anđela Karlu na njihovim putovanjima.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.