Veliki preokret u vili! Djevojke mijenjaju timove: 'Bit će to putovanje za pamćenje'

Nakon večeri pune emocija, napetosti i jedne od najdramatičnijih ceremonija ruža do sada, taman kada su djevojke pomislile da mogu odahnuti, uvedeno je pravilo koje će u potpunosti promijeniti tijek natjecanja

Najava o zamjeni timova i odvojenim putovanjima unijela je potpuni nemir i uzbuđenje u vilu, stavljajući odanost i novonastale simpatije na dosad najveći test.

'Putovanje za pamćenje' s neočekivanim zapletom

Voditelj je na kraju večeri objavio vijest koja je ostavila djevojke bez teksta: timovi se mijenjaju. "Bit će to putovanje za pamćenje jer ima jedan mali zaplet. Mijenjaju se timovi", najavio je, pojašnjavajući kako će u sljedećem ciklusu djevojke iz Karlovog tima provoditi vrijeme s Petrom, dok će Petrove djevojke imati priliku bolje upoznati Karla.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ova odluka znači da će parovi koji su počeli graditi svoje odnose biti razdvojeni, a istovremeno se otvaraju vrata za potpuno nove ljubavne iskre. Kako bi se dodatno zakomplicirala situacija, nove natjecateljice, Ivona i Anđela, također su odmah raspoređene: Ivona će se pridružiti Petru, a Anđela Karlu na njihovim putovanjima.

