Veselka odlučila napustiti 'Gospodin Savršeni': 'Sjajan si dečko, ali...'

Nakon što je Jelena G. napustila show 'Gospodin Savršeni', uslijedio je trenutak koji nitko nije očekivao. Prije nego što je Petar stigao uručiti svoju posljednju ružu, Veselka je istupila i zamolila ga za riječ. Njezin potez iznenadio je sve prisutne.
"Mislim da je moja odluka donesena i da je vrijeme da to i napravim", započela je Veselka, prilazeći Petru. "Mislim da si ti sjajan dečko, međutim, ja nisam pronašla konekciju s tobom i mislim da ne bi bilo fer da tražim naše vrijeme i oduzimam prilike drugim djevojkama."
Petar je prihvatio njezinu odluku, priznavši da je i sam osjećao kako među njima postoji zid. Kasnije je objasnila kako jednostavno nije osjetila ništa više od prijateljskih emocija. "Duboko vjerujem da će on pronaći srodnu dušu, djevojku koja će ga vidjeti onim očima kojima ga ja nisam vidjela", zaključila je Veselka pri odlasku.
Nakon Veselkinog neočekivanog odlaska, Petar je svoju posljednju ružu, koja je ionako bila namijenjena Teni, predao upravo njoj. "Nije lako biti šećer na kraju", prokomentirala je Tena sa smiješkom, vidno zadovoljna što je osigurala svoje mjesto u daljnjem natjecanju.
