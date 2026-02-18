Veselka odlučila napustiti 'Gospodin Savršeni': 'Sjajan si dečko, ali...'

Nakon što je Jelena G. napustila show 'Gospodin Savršeni', uslijedio je trenutak koji nitko nije očekivao. Prije nego što je Petar stigao uručiti svoju posljednju ružu, Veselka je istupila i zamolila ga za riječ. Njezin potez iznenadio je sve prisutne.

"Mislim da je moja odluka donesena i da je vrijeme da to i napravim", započela je Veselka, prilazeći Petru. "Mislim da si ti sjajan dečko, međutim, ja nisam pronašla konekciju s tobom i mislim da ne bi bilo fer da tražim naše vrijeme i oduzimam prilike drugim djevojkama."