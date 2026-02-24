Veselka za RTL.hr o hrabroj odluci na ceremoniji u 'Gospodinu Savršenom': 'Petar je lijep, ali to mi nije dovoljno'

icon-close

Ispadanje Veselke iz showa Gospodin Savršeni bio je jedan od onih trenutaka koji su dosad obilježili sezonu. Na ceremoniji ruža odlučila je kako želi napustiti show, a sada je za RTL.hr otkrila i zašto.

Što je točno vodilo tvojoj odluci da napustiš show prije nego što je Petar uručio svoju posljednju ružu?

Odluku da napustim show sam donijela dan prije ceremonije. Nisam htjela istupiti prva na ceremoniji. U bilo kom trenutku da mi je dao ružu na ceremoniji, ja bih je odbila, ne iz ega već iz mjesta svoje istine, da nema kemije i da ja njega ne vidim kao nekoga tko je meni Gospodin Savršeni. Odlično je što je ostala posljednja ruža tako da ne bih drugu djevojku dovodila u pitanja o njezinom ostanku u showu. Znala sam da sam donijela odluku i da je, tko god ta djevojka bila, sigurna. Odlično je što ruža nije bila za mene, to mi potvrđuje ispravnost moje odluke. Jer nema konekcije.

icon-expand GS - Veselka FOTO: RTL

Priznala si da nisi osjetila onu duboku povezanost s Petrom. Možeš li nam objasniti što je točno nedostajalo i kada si shvatila da nema kemije?

Petar je objektivno lijep dečko, ali to meni nije dovoljno. Mora imati priču, liderstvo, ja to nisam vidjela u njemu, možda druge djevojke jesu, što svakako ne umanjuje njegove lijepe osobine. Ali, nije se dogodila konekcija.

Da nisi sama odustala, smatraš li da bi dobila tu posljednju ružu?

Smatram da je shvatio da osjećam prijateljstvo. I vjerujem da se on usaglasio s time. Da sam ja njemu rekla nešto drugo, a nisam htjela reći ništa do svoju istinu direktno u lice. I da sam srušila zid koji sam sama sazidala, a koji je osjetio, sigurna sam da bih dobila ružu. Prvi put kad sam dobila više vremena s njim, shvatila sam da nema prostora za išta više od prijateljstva i držala se svoje odluke.

Petar je rekao da je između vas postojao "zid". Kako si se osjećala u tom trenutku i je li ti bilo teško donijeti odluku?

On je i sam osjetio da postoji zid. I to je točno, ja sam ga sazidala i jasno stavila svojom energijom do znanja gdje je granica našeg odnosa. On je to osjetio i prepoznao. Ne možete siliti osjećaje i kemiju. Mislim da bi bili sjajni prijatelji.

icon-expand Veselka, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon što si napustila show, rekla si da vjeruješ da će Petar pronaći svoju srodnu dušu. Što misliš koja djevojka bi mu najviše odgovarala?

Maja je djevojka pored koje se Petar ozari. Ona ga nasmije, opusti. Nekako, on doživi potpuni shift u njenom prisustvu. Bude daleko opušteniji nego što je. Maja je netko tko ti dozvoli da budeš pored nje autentičan i netko tko jesi. Ona te raskrinka, nosi tu auru oko sebe.

Kako si se nosila s reakcijama drugih djevojaka nakon tvoje odluke?

Reakcije djevojaka me nisu mnogo zanimale. Meni je bilo važno da budem iskrena prema sebi i prema Petru. Iako, kada smo se pozdravljale, većina je rekla da je to bilo hrabro. Je li bilo priča iza leđa? To nekako nije moja briga.

icon-expand Veselka, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako bi opisala svoje iskustvo u showu? Koji su bili najljepši trenuci i najvažnija lekcija koju si naučila?

Iskustvo u showu meni je bilo prekrasno i jedinstveno. Nosim pregršt anegdota, uspomena, prijateljstva... Prekrasno je da mi je Maja, najbolja prijateljica iz showa, a 15 godina je mlađa od mene. Iskustvo koje ću sigurno pamtiti dok sam živa, potpuni izlazak iz zone komfora. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE SAVRŠENI PODCAST S MARKOM VARGEKOM: