Vikend iz snova! Zaljubljeni par Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na moru

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Kaja i njezin Karlo očito ne gube vrijeme, nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni' nastavili su svoju ljubavnu priču, a sada su je podigli na novu razinu.
Naime, par je odlučio pobjeći od gradske svakodnevice i uputiti se na more, gdje uživaju u opuštenim trenucima daleko od kamera i gužve.
Vikend za pamćenje
Kaja je na društvenim mrežama podijelila kadrove koji su odmah raznježili pratitelje. U jednom od njih vidi se kako s osmijehom sjeda u automobil, dok u naručju drži preslatkog psića Mileta, koji je već postao neizostavni dio njihove priče.
Uz objavu je kratko poručila: "Weekend escape with my boys", čime je jasno dala do znanja da je riječ o malom bijegu ispunjenom ljubavlju.
More, vožnja i mali trenuci sreće
Sunčani dani, vožnja uz more i spontani trenuci - upravo to čini njihovu svakodnevicu ovih dana. Daleko od reflektora, Kaja i Karlo pokazuju koliko im odgovara jednostavan život u dvoje.
Bez glamura i velikih gesti, njihova veza djeluje opušteno i iskreno, a upravo to publika najviše voli vidjeti.
Ljubav koja traje i nakon showa
Iako su se upoznali pred kamerama, čini se kako je njihova veza tek sada dobila pravi smisao. Sve češće dijele zajedničke trenutke, a kemija između njih i dalje je itekako vidljiva.
Uz njih je i mali Mile, koji je, podsjetimo, poseban poklon i simbol njihove povezanosti, a sada ih prati i na zajedničkim putovanjima.
