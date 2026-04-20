Gospodin Savršeni

Vikend iz snova! Zaljubljeni par Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na moru

Zaljubljeni par 'Gospodina Savršenog' Karlo i Kaja uživaju daleko od gradske gužve

20.04.2026 09:40

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Kaja i njezin Karlo očito ne gube vrijeme, nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni' nastavili su svoju ljubavnu priču, a sada su je podigli na novu razinu.

Naime, par je odlučio pobjeći od gradske svakodnevice i uputiti se na more, gdje uživaju u opuštenim trenucima daleko od kamera i gužve.

Vikend za pamćenje

Kaja je na društvenim mrežama podijelila kadrove koji su odmah raznježili pratitelje. U jednom od njih vidi se kako s osmijehom sjeda u automobil, dok u naručju drži preslatkog psića Mileta, koji je već postao neizostavni dio njihove priče.

Uz objavu je kratko poručila: "Weekend escape with my boys", čime je jasno dala do znanja da je riječ o malom bijegu ispunjenom ljubavlju.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

More, vožnja i mali trenuci sreće

Sunčani dani, vožnja uz more i spontani trenuci - upravo to čini njihovu svakodnevicu ovih dana. Daleko od reflektora, Kaja i Karlo pokazuju koliko im odgovara jednostavan život u dvoje.

Bez glamura i velikih gesti, njihova veza djeluje opušteno i iskreno, a upravo to publika najviše voli vidjeti.

Ljubav koja traje i nakon showa

Iako su se upoznali pred kamerama, čini se kako je njihova veza tek sada dobila pravi smisao. Sve češće dijele zajedničke trenutke, a kemija između njih i dalje je itekako vidljiva.

Uz njih je i mali Mile, koji je, podsjetimo, poseban poklon i simbol njihove povezanosti, a sada ih prati i na zajedničkim putovanjima.

Moglo bi te zanimati

Druže se Antonela i Soraya iz 'Gospodina Savršenog', a u njihovom društvu bila i Franka: Evo o čemu se radi

I Mladen Grdović je pratio 'Gospodina Savršenog', pozirao s Kajom: 'Slučajni susret'

Sjećate se Barbare iz druge sezone 'Gospodina Savršenog'? Danas živi totalno drugačiji život

Anastasia i Petar o životu nakon 'Gospodina Savršenog': 'Mislila sam da ću dobiti osudu, a Hrvatska nas je zavoljela'

'Gospodin Savršeni' Petar za RTL.hr otkrio zašto Monika nije bila ta i jesu li danas u kontaktu

Znate li tko je ovaj preslatki dječak? U RTL-ovom showu pronašao je ljubav života

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom