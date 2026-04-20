Vikend iz snova! Zaljubljeni par Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na moru

icon-close

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Kaja i njezin Karlo očito ne gube vrijeme, nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni' nastavili su svoju ljubavnu priču, a sada su je podigli na novu razinu. Naime, par je odlučio pobjeći od gradske svakodnevice i uputiti se na more, gdje uživaju u opuštenim trenucima daleko od kamera i gužve.

Vikend za pamćenje

Kaja je na društvenim mrežama podijelila kadrove koji su odmah raznježili pratitelje. U jednom od njih vidi se kako s osmijehom sjeda u automobil, dok u naručju drži preslatkog psića Mileta, koji je već postao neizostavni dio njihove priče. Uz objavu je kratko poručila: "Weekend escape with my boys", čime je jasno dala do znanja da je riječ o malom bijegu ispunjenom ljubavlju.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

More, vožnja i mali trenuci sreće

Sunčani dani, vožnja uz more i spontani trenuci - upravo to čini njihovu svakodnevicu ovih dana. Daleko od reflektora, Kaja i Karlo pokazuju koliko im odgovara jednostavan život u dvoje. Bez glamura i velikih gesti, njihova veza djeluje opušteno i iskreno, a upravo to publika najviše voli vidjeti.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Ljubav koja traje i nakon showa