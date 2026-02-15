Vila se prazni! Sve djevojke koje su ispale iz nove sezone 'Gospodina Savršenog'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' već je donijela prve velike oproštaje. Emocije su bile podijeljene, odluke teške, a pojedini odlasci izazvali su i suze i razočaranje

Donosimo pregled svih djevojaka koje su dosad ispale iz showa 'Gospodin Savršeni'.

Katarina

Katarina je vilu napustila nakon što je ostala bez ruže u Petrovom timu. U završnici večeri posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina, a djevojke su odlučile pružiti priliku Ani koja, kako su objasnile, još nije imala dovoljno vremena bolje upoznati Petra. U oproštajnom razgovoru Petar je Katarini iskreno priznao da između njih ne vidi romantičnu povezanost. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao joj je.

Katarina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Andrea

U Karlovom timu borba se vodila između Andree i Jelene G. Djevojke su odlučile dati ružu Jeleni, čime je Andrea završila svoje putovanje. Vidno povrijeđena, Andrea nije skrivala razočaranje, posebno prema djevojkama za koje je smatrala da su joj bliske. Na odlasku je Karlu uputila kratku, ali oštru poruku: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila."

Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Rubina

Karlo je morao odlučiti između Rubine i Iane. Posljednju ružu dao je Iani, a Rubina je napustila vilu bez skrivanja razočaranja. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je odlučno. Unatoč ispadanju, ostala je vjerna svom karakteru i vilu napustila uzdignute glave.

Rubina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Manuela

Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu. Za razliku od dramatičnijih oproštaja, Manuela je odluku prihvatila smireno. "Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", poručila je. Petar je o njoj imao samo riječi hvale: "Ne mogu ništa loše reći o Manueli. Djevojka je stvarno divna, ona samo nije tip djevojke s kojom bih ja bio."

Manuela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

