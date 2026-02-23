Emisije
Gospodin Savršeni

Više nema timova u 'Gospodinu Savršenom'! 'Drame tek počinju!'

Mjesec dana u vili u showu 'Gospodin Savršeni'. Mjesec dana emocija, preispitivanja i borbe za naklonost. A sada - sve se mijenja.

RTL.hr
23.02.2026 10:54

Više nema timova", doznat će svi kandidati pete sezone 'Gospodina Savršenog' i shvatiti da pravila nestaju te da svatko napokon može krenuti putem koji želi. U borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru", jasno je kandidatkinjama.

Nova dinamika odmah pali iskre - i one dobre i one opasne. Neke djevojke otvoreno priznaju da bi promijenile stranu. Druge su spremne riskirati sve. Ljubomora se više ne skriva, a pitanja postaju izravna: tko sjedi na dva stolca i tko je spreman sve staviti na kocku?

Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni
Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Drame tek počinju", jasno je svima i prije nego što počnu spojevi koji će mnogima otvoriti oči. Jedan Savršeni vodi djevojke u kreativnu avanturu, drugi na stazu punu adrenalina. Padaju teške riječi, priznaju se emocije, ali i donose odluke koje bi nekoga mogle slomiti.

Jedna djevojka ozbiljno razmišlja o odlasku. Druga priznaje da se zaljubila na prvi pogled. Treća više ne želi prihvaćati ono što u stvarnom životu nikada ne bi - a večer donosi trenutak koji će obilježiti sezonu.

Tko je spreman na sljedeći korak, a kome će nova pravila donijeti nemir, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

