Više nije brineta! Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Vanja pokazala svoju novu boju kose

Umjesto prepoznatljive nijanse kose, Vanja se odlučila za tamnocrvenu, odnosno bordo nijansu koja je u potpunosti promijenila njezin izgled. Novim fotografijama pozirala je u Ljubljani, a elegantnu kombinaciju bijele košulje, širokih smeđih hlača i sunčanih naočala upotpunila je upravo novom bojom kose koja je odmah privukla pažnju.

Čini se kako je upravo ova promjena simbol novog razdoblja za simpatičnu pobjednicu showa, koja posljednjih mjeseci redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i modnih kombinacija.

Vanja je uz fotografije ostavila kratku, ali znakovitu poruku na engleskom jeziku:

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Podsjetimo, Vanja je gledateljima postala poznata u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce Šime Eleza. I nakon završetka emisije ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje vjerno pratiocima pokazuje detalje svog života.

Ovoga puta pažnju je ukrala upečatljivom transformacijom koja joj je dala potpuno novo, vatreno izdanje. Mnogi će se složiti da joj nova boja kose odlično pristaje i dodatno ističe njezin prepoznatljiv stil.