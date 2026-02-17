Voditelj 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek otkrio što je radio na Kreti kad su se kamere ugasile: 'Najteže mi je pala razdvojenost od Arije'

Marko Vargek gostovao je u 'Savršenom Podcastu' i otkrio što je radio na Kreti kada su se ugasile kamere showa 'Gospodin Savršeni'

Poznati sportski novinar i voditelj Marko Vargek ove je sezone preuzeo ulogu voditelja popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a tim je povodom gostovao u 'Savršenom Podcastu' gdje je s voditeljicom Anitom Martinović razgovarao o iskustvima iza kamera. Iako je fokus showa na ljubavnim zavrzlamama kandidata, Vargek je otkrio i onu drugu, osobniju stranu medalje, podijelivši kako je izgledao njegov život tijekom višemjesečnog snimanja na prekrasnom grčkom otoku Kreti, daleko od doma i zaručnice, glumice Arije Rizvić.

'Prisilni odmor' ispunjen treningom i knjigama

Iako je boravak na Kreti bio primarno poslovne prirode, Vargek ga opisuje kao svojevrsni "prisilni odmor" koji je iskoristio na najbolji mogući način. Otok ga je, kako kaže, potpuno očarao svojom ljepotom i raznolikošću. Posebno je istaknuo planinski lanac White Mountains, čiji vrhovi dosežu i do dvije i pol tisuće metara, a koji moćno dijele otok na sjeverni i južni dio.

"S obzirom na to da sam snimao svaki drugi ili treći dan, imao sam priliku doista doživjeti otok", ispričao je Vargek, dodavši kako su vremenski uvjeti bili toliko blagi da su se kupali sve do studenog. Slobodno vrijeme koristio je za punjenje baterija, ali i za rad na sebi. "Puno sam knjiga pročitao. Iskoristio sam vrijeme za trening, za meditaciju", otkrio je voditelj, pokazujući kako je izazovan poslovni angažman pretvorio u priliku za osobni rast. Oduševljenje nije krio ni kada je govorio o lokalnoj kulturi i ljudima. "Prekrasna hrana, dobri ljudi, simpa. Puno ribe, musaka...", nabrajao je Vargek, primijetivši veliku sličnost u mentalitetu Grka i Hrvata. "Veseljaci, otvoreni, kul ljudi", zaključio je, opisujući atmosferu koja mu je boravak učinila ugodnijim.

Ljubav na kušnji i podrška s drugog kraja Europe

Ipak, idiličnu sliku života na Mediteranu povremeno je zasjenila sjena nostalgije. Najveći izazov tijekom dva mjeseca snimanja bila mu je, priznaje, razdvojenost od zaručnice Arije. Iako je postojao plan da ga posjeti, njezine poslovne obaveze i komplicirana logistika putovanja na kraju su se pokazali kao nepremostiva prepreka.

"Arija je trebala doći, međutim, nikako nije mogla spojiti četiri slobodna dana jer je snimala. Letovi i konekcije su bili zbrka, putovanje bi trajalo i po dvanaest sati, tako da je na kraju bilo teško izvedivo", objasnio je Vargek. Unatoč fizičkoj udaljenosti, njihova veza nije trpjela. Redoviti videopozivi bili su im svakodnevica, a Arijina podrška bila mu je, ističe, od neprocjenjive važnosti. "Ona je isto veliki fan showa i bila je preponosna što sam uopće tamo. I sad kad gleda, kad je vidjela moj prvi izlazak s djevojkama, bio je to moment nevjerice: 'Ti si zaista tamo, zaista si to napravio'", prepričao je s osmijehom, dodavši kako je Arija pozitivno komentirala i njegov novi, odvažniji modni izričaj u emisiji. Upravo njezino razumijevanje i podrška od samog trenutka kad je prihvatio posao bili su ključni da cijelo iskustvo prođe bez poteškoća. "Dobro je reagirala, s razumijevanjem da je to važno za moju karijeru. Nije bilo nikakvih problema", zaključio je. Iako je uloga voditelja showa u kojem se traži ljubav glamurozna, priča Marka Vargeka otkriva da iza svjetala reflektora stoje i stvarni životni izazovi, odricanja i važnost čvrstog partnerstva koje može premostiti svaku udaljenost. Njegova avantura na Kreti tako nije bila samo profesionalni uspjeh, već i test ljubavi koji su on i njegova zaručnica, čini se, uspješno položili.

