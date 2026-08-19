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Gospodin Savršeni

Vruće izdanje iz Španjolske: Laura Prgomet pokazala besprijekornu liniju, javile joj se i bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'

Pozirajući na bijelom pijesku u bikiniju, Laura je pokazala besprijekornu figuru i preplanuli ten, izgledajući bolje no ikad

RTL.hr
19.08.2026 11:00

Bivša kandidatkinja popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, trenutno uživa na sunčanoj španjolskoj obali, a najnovijom fotografijom s plaže u Palma de Mallorci doslovno je zapalila Instagram. Uz atraktivnu fotku s tirkiznim morem u pozadini kratko je poručila: "Mallorca has my heart".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Oduševljenje u komentarima

Njezino atraktivno izdanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim, a objavu su u kratkom roku preplavile tisuće lajkova i komplimenata. Posebnu pažnju privukle su reakcije njezinih bivših kolegica iz showa 'Gospodin Savršeni' koje su joj odmah pružile podršku. Ana Kolinger nije skrivala oduševljenje te joj je poručila da je "soo hot", dok je Glorija objavu ispratila nizom vatrenih emotikona. Komplimentima su se pridružile i druge djevojke iz showa, poput Soraye, potvrđujući da Laura izgleda apsolutno senzacionalno.

laura prgomet laura gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

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