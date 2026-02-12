Vruće na Kreti! Ovako kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' uživaju u moru i spojevima: 'Želim iskoristiti svaku minutu'

Show 'Gospodin Savršeni' u dosadašnjim je epizodama nove sezone donio brojne emotivne trenutke, spojeve, druženja, prve iskre i stvaranje novih prijateljstava, ali i predstavio Kretu kao ljetnu destinaciju od koje zastaje dah.

Dok u Lijepoj Našoj zima još itekako traje, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati gledatelji se barem nakratko mogu preseliti na sunčani mediteranski otok na kojem, čini se, ljeto nikad ne prestaje.

Luksuzne vile s bazenom, beskrajne pješčane plaže, skrivene uvale, svjetionici, romantika uz večeru i svijeće, vidikovci i šarene uličice – sve to dočekalo je dame po dolasku u Grčku.

Atraktivne dame u potrazi za ljubavi to su itekako odlučile iskoristiti i pretvoriti svoje vrijeme ondje u avanturu života!

Spojevi s Karlom i Petrom, bilo grupni ili jedan na jedan, uvijek su poseban doživljaj, a u pismu koje stiže na vrata vile sve djevojke žele čuti upravo svoje ime.