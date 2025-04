Wow! Vanja očarala pratitelje svojim fotografijama: 'Jednostavno si lijepa'

Inače, Vanja je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila da je samo Marinelu smatrala konkurenciju u 'Gospodinu Savršenom'. ''Stvarno jesam, ali to je bila zdrava konkurencija. Jednostavno je djevojka došla s ciljem u show, imala je tu neku taktiku. Nije to čak ni taktika bila, mislim da je ona bila svoja. Nije se ni sa čim opterećivala nego se fokusirala na sebe i Šimu, kao i ja što sam bila. Mislim da nas je upravo to i dovelo do finala'', objasnila je Vanja i dodala da, koliko god se ona družila s drugim djevojkama, toliko je imala i fokus na sebe i Šimu. ''Kao i Marinela, samo je ona na drugi način imala'', pojasnila je.

Vanja je na društvenim mrežama otkrila i da su ona i Šime završena priča. "Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog Gospodina Savršenog', već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije ovisila od nekoga drugog, već od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, netko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov. Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena", napisala je Vanja.