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Gospodin Savršeni

Za Šimu ljeto još nije gotovo: Pogledajte kako uživa na Pelješcu

More, vino, dobra hrana i šah – Šime je na Instagramu pokazao kako izgleda njegov odmor u Orebiću. Desetak estetski dotjeranih fotografija, među kojima ima i crno-bijelih kadrova, dočarava gotovo filmsku atmosferu s Pelješca

RTL.hr
07.09.2026 11:00

Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali u 'Gospodinu Savršenom', podijelio je s pratiteljima niz atraktivnih fotografija iz Orebića na Pelješcu. Luksuzan smještaj, bazen, dobra hrana i vino samo su dio njegove ljetne razglednice, a među prizorima posebno se istaknula i opuštena partija šaha.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Elegantan odmor

Svojim je pratiteljima priuštio pravi mali vizualni bijeg na jug Hrvatske. U nizu fotografija iz Orebića pokazao je trenutke odmora u elegantnom smještaju s bazenom, a cijela objava odiše mirnom, ljetnom atmosferom.

Šime Elez, Pelješac
Šime Elez, Pelješac FOTO: Instagram

Na fotografijama se izmjenjuju detalji hrane i vina, pogledi na ambijent te opušteni trenuci provedeni daleko od svakodnevne žurbe. Poseban štih cijeloj objavi daju crno-bijele fotografije, koje prizorima s Pelješca donose dodatnu dozu elegancije.

Šime Elez, Pelješac
Šime Elez, Pelješac FOTO: Instagram

Među fotografijama našla se i ona na kojoj Šime sjedi za šahovskom pločom. Taj kadar posebno se uklopio u cijelu priču odmora bez žurbe, u kojem ima vremena i za dobru hranu i vino, ali i za partiju šaha.

šime elez ljetovanje pelješac
Gospodin Savršeni

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