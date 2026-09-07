Za Šimu ljeto još nije gotovo: Pogledajte kako uživa na Pelješcu

Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali u 'Gospodinu Savršenom', podijelio je s pratiteljima niz atraktivnih fotografija iz Orebića na Pelješcu. Luksuzan smještaj, bazen, dobra hrana i vino samo su dio njegove ljetne razglednice, a među prizorima posebno se istaknula i opuštena partija šaha.
Elegantan odmor
Svojim je pratiteljima priuštio pravi mali vizualni bijeg na jug Hrvatske. U nizu fotografija iz Orebića pokazao je trenutke odmora u elegantnom smještaju s bazenom, a cijela objava odiše mirnom, ljetnom atmosferom.
Na fotografijama se izmjenjuju detalji hrane i vina, pogledi na ambijent te opušteni trenuci provedeni daleko od svakodnevne žurbe. Poseban štih cijeloj objavi daju crno-bijele fotografije, koje prizorima s Pelješca donose dodatnu dozu elegancije.
Među fotografijama našla se i ona na kojoj Šime sjedi za šahovskom pločom. Taj kadar posebno se uklopio u cijelu priču odmora bez žurbe, u kojem ima vremena i za dobru hranu i vino, ali i za partiju šaha.