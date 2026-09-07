Za Šimu ljeto još nije gotovo: Pogledajte kako uživa na Pelješcu

More, vino, dobra hrana i šah – Šime je na Instagramu pokazao kako izgleda njegov odmor u Orebiću. Desetak estetski dotjeranih fotografija, među kojima ima i crno-bijelih kadrova, dočarava gotovo filmsku atmosferu s Pelješca

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Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali u 'Gospodinu Savršenom', podijelio je s pratiteljima niz atraktivnih fotografija iz Orebića na Pelješcu. Luksuzan smještaj, bazen, dobra hrana i vino samo su dio njegove ljetne razglednice, a među prizorima posebno se istaknula i opuštena partija šaha.

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Elegantan odmor

Svojim je pratiteljima priuštio pravi mali vizualni bijeg na jug Hrvatske. U nizu fotografija iz Orebića pokazao je trenutke odmora u elegantnom smještaju s bazenom, a cijela objava odiše mirnom, ljetnom atmosferom.

icon-expand icon-close icon-close Šime Elez, Pelješac FOTO: Instagram

Na fotografijama se izmjenjuju detalji hrane i vina, pogledi na ambijent te opušteni trenuci provedeni daleko od svakodnevne žurbe. Poseban štih cijeloj objavi daju crno-bijele fotografije, koje prizorima s Pelješca donose dodatnu dozu elegancije.

icon-expand Šime Elez, Pelješac FOTO: Instagram