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Gospodin Savršeni

Zaboravite na torbice i nakit! Pogledajte koji je omiljeni modni dodatak Maide iz 'Gospodina Savršenog'

Maida, karizmatična bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', ponovno je pokazala da njezina modna osviještenost nadilazi konvencionalno

RTL.hr
11.08.2026 16:00

Poznata po svom "edgy" stilu i sposobnosti da privuče poglede, Maida je nedavno na svojim društvenim mrežama iznijela neobičnu modnu tvrdnju, preusmjeravajući pozornost sa standardnih torbica i nakita na jedan izrazito ljetni rekvizit.

U nizu objava na svom Instagram profilu, Maida je jasno dala do znanja što smatra ultimativnim modnim dodatkom ove sezone.

Neobični 'It' komad

Njezin omiljeni dodatak? Dušek! To je potvrdila u svojoj Instagram priči, gdje se našalila. Ova šarmantna i duhovita objava prati njezinu fotografiju s plaže, na kojoj u ljubičastom bikiniju i bijeloj košulji s cvjetnim uzorkom, s crnim sunčanim naočalama, nosi ljubičasti luftmadrac kao da je riječ o najekskluzivnijoj torbici. Ta fotografija savršeno dočarava njezin opušten, a ipak upečatljiv ljetni 'vibe'.

Maida, Gospodin Savršeni
Maida, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Autentičnost u svakom detalju

Ova objava nije izolirani modni trenutak. Maida dosljedno pokazuje svoj jedinstveni, autentični stil, što potvrđuju i druge fotografije s njezinog profila. Na jednoj slici, Maida pozira u automobilu, pokazujući svoju kratku plavu frizuru, pleteni šešir i bogat slojeviti nakit, uključujući ogrlice od školjki, o kojima je duhovito napisala: "Školjke skupila, al đe...".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njezina košulja s ljubičastim cvjetnim uzorkom, ljubičasti bikini i vidljive tetovaže na prsima i podlaktici govore o njezinom slojevitom i karakternom stilu koji se ne boji nekonvencionalnog.

Bilo da je riječ o showu u kojem se borila za pažnju ili o opuštenim trenucima na plaži, Maida uspijeva redefinirati pojam modnog dodatka, unoseći humor i autentičnost u svoje modne izbore. 

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Gospodin Savršeni

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