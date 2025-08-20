Novosti
Gospodin Savršeni

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Laura i Glorija vs. Barbara i Marinela

RTL.hr
20.08.2025 11:43

Četvrta sezona 'Gospodina Savršenog' donijela je brojna prijateljstva, a neka su se nastavila i nakon završetka showa. Tako su Barbara i Marinela ostale izrazito bliske – često putuju zajedno, a nedavno su otkrile i da žive zajedno. S druge strane, Laura i Glorija također su ostale dobre prijateljice te se i dalje druže i izlaze.

Nedavno je Laura na Instagramu objavila story s Glorijom dok plešu u noćnom izlasku, uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali." Ta objava potaknula je nagađanja i komentare, a neki su pomislili kako je time poslala indirektnu poruku upravo Barbari i Marineli.

Laura, Glorija
Laura, Glorija FOTO: Instagram

Na pitanje jedne pratiteljice da komentira Laurinu izjavu, Marinela se oglasila na svom profilu. Marinela je pretvorila cijelu situaciju u "lekciju iz manifestacije". Usporedila je dvije slične rečenice: "Duo koji uvijek ukrade show" i "Jedini pravi duo, a sve ostale su nebitne".

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prema njezinom tumačenju, prva rečenica nosi pozitivnu i samouvjerenu energiju – usmjerava fokus na vlastiti sjaj bez uspoređivanja i omalovažavanja drugih. Takva poruka šalje u svemir vibraciju samopouzdanja, sreće i otvorenosti.

Marinela
Marinela FOTO: Instagram

Druga rečenica, naprotiv, ima prizvuk uspoređivanja i isključivanja. Fokus nije samo na vlastitom uspjehu, već i na tome da se druge obezvrijedi. To, kako Marinela objašnjava, odašilje vibraciju nesigurnosti, potrebe za dokazivanjem i pomalo "defenzivnu" energiju. "Tko ovo ne razumije, slobodno neka se vrati u osnovnu školu – ja sam tu lekciju savladala s peticom", zaključila je Marinela.

Na to se ubrzo oglasila i Glorija. U svom storyju poručila je kako se njihov tekst odnosio samo na nju i Lauru. "Naš tekst na storiju se isključivo odnosio samo na nas dvije koje smo bile sretne što opet skupa nakon toliko dugo. Dotične osobe nam nisu bile ni na kraju pameti. Jedina koja se uspoređuje i pokušava obezvrijediti nekoga tko ni ne zna za njeno postojanje je upravo ta dotična. Dotična je izgleda ostala i dalje u osnovnoj školi, čestitam na peticama. Mi smo davno prerasle ovo...", napisala je.

Glorija
Glorija FOTO: Instagram

U nastavku je dodala i završila raspravu: "Stavljam točku na ovu temu i ne planiram se sigurno brukati i spuštati na taj fejk robotski nivo. Sretno curama, ne zamjeram na tim indirektnim uvredama. Živite i dalje u zabludi da se možete uspoređivati s nama."

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Gospodin Savršeni

