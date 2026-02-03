Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Zajednički trening pretvorit će se u kaos u vili 'Gospodina Savršenog': 'Popela mi se na vrh glave'

Grupni trening u vili donosi nove tenzije među djevojkama

RTL.hr
03.02.2026 09:00

U vili 'Gospodina Savršenog' djevojke se odlučuju na zajednički trening kako bi se razgibale i ispustile višak energije. Jedna od kandidatkinja preuzima vodstvo i pokazuje vježbe, dok je ostale prate – barem u početku.

Vrlo brzo dolazi do neslaganja jer nisu sve djevojke uvjerene da se vježbe izvode pravilno. Jedna od kandidatkinja otvoreno izražava nezadovoljstvo i ne skriva frustraciju. Ovo nema nikakve veze s istezanjem. Žena mi se popela na vrh glave, ja je više nisam mogla ni gledati, ni slušati", poručuje, dok se atmosfera u vili sve više zahuktava.

Hoće li se ove razmirice dodatno produbiti, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Večeras počinje 'Gospodin Savršeni'! Petar i Karlo odmah će dijeliti ruže, a neke djevojke neće ni dospjeti u vilu!

Romantika i prvi koraci prema poljupcu - tko se izdvaja, a tko ostaje po strani?

Od tirkiznih uvala do svetih zidina: Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'

Tko je atraktivna Lara iz 'Gospodina Savršenog'? Odrasla je u tradicionalnom duhu i obožava automobile

Trema, ali i samouvjerenost: Ovako su izgledali posljednji trenuci prije prvih susreta Gospode Savršenih i djevojaka

Petar iz 'Gospodina Savršenog' potpuno iskreno o ljubavi i životu: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'