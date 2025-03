Zajednički trenuci Maide i Miloša: Odmah su 'kliknuli', a prva je koju je poljubio u 'Gospodinu Savršenom'

Maida i Miloš u 'Gospodinu Savršenom' kliknuli su na prvu, a odmah ju je iznenadio i bijelom ružom. "Na prvi pogled je bila fizička privlačnost, a za "klik" moram znati njegovu osobnost da bih mogla procijeniti. Bio je lijep za vidjeti, ali to nije dovoljno, zato me zanima šta će biti na tom prvom spoju i kako će njegova energija djelovati na mene, a nakon toga ću moći suditi", komentirala je za RTL.hr njegov dolazak u show.

Upravo ta bijela ruža osigurala je Maidi cjelodnevni spoj s Milošem. On ju je odveo na igralište gdje su igrali košarku, a potom na piće uz more. Tema razgovora im je bila gdje se vide u budućnosti pa je tako Maida komentirala kako će oprezno birati oca svog djeteta.

''U slučaju da dođe do toga da imam djecu, to mora biti jedino iz ljubavi, dakle ako nađem nekoga s kim se u potpunosti slažem, partnera s kojim sam u super odnosima kojega volim i s kojim je sve onako kako treba biti. Jedno je birati sebi muškarca, partnera, a potpuno je drugo kada biraš nekoga tko će biti otac tvoje djece'', objasnila mu je Maida, a Miloš se s njom složio.

"S Majdi mi je jako lijepa energija i doslovno zaboravim gdje se nalazimo. U neku ruku to mi dođe kao predah", rekao je Miloš. Maida je spomenula i nove djevojke u showu. "To mi nije konkurencija nego samo dokaz da sam ja ta", zaključila je.

Miloš je ponovno poveo Maidu na spoj, a ovog puta u wellness. Tamo su njih dvoje uživali na masaži, a potom u zajedničkim trenucima na bazenu.

''To plivanje u bazenu je bio pun pogodak – taj spa i wellness'', komentirao je Miloš i otkrio više. ''Naravno da ima dodira pod vodom, moramo iskoristiti to vrijeme koje imamo'', priznao je Miloš koji je Maidu u bazenu gledao zaljubljenim pogledom. ''Zašto me tako gledaš?'', upitala je Maida, a on je odgovorio da je razlog tome njezina ljepota.