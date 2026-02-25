Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Zajedno do kraja! Četiri djevojke napustile show 'Gospodin Savršeni' i odlazak proživjele skupa

Ovog tjedna iz 'Gospodina Savršenog' ispale su čak četiri djevojke

RTL.hr
25.02.2026 13:00

Ovog su tjedna iz showa 'Gospodin Savršeni' ispale Ana, Iva, Iana i Maria, a sve četiri su se vratile doma istim letom, što su objavile na svojim Instagram profilima uz zajedničke fotografije s aerodroma.

Podsjetimo, Iva i Ana prve su ovog tjedna napustile show, a Petar i Karlo s njima su okončali put prije ceremonije ruža. Iva je bila izbačena nakon žestoke svađe s Karlom. Na njegovom spoju, Karlo je otvoreno propitkivao Ivinu iskrenost, što ju je jako povrijedilo. Iva je optužila Karla da od nje pokušava napraviti "pogrešnu osobu", a nakon emotivnog obračuna, Karlo je odlučio da je vrijeme za njen odlazak. S druge strane, Ana je s Petrom imala mirniji razgovor, ali je Petar, priznajući da između njih nema ničeg osim prijateljstva, odlučio okončati njihov romantični put prije ceremonije ruža, a Ana je tu odluku prihvatila smireno i bez drame.

Iana, Ana, Maria i Iva, Gospodin Savršeni
Iana, Ana, Maria i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Na ceremoniji ruža, Maria je šokirala sve odbijanjem Petrove ruže, odlučivši napustiti show kako bi podržala svoju prijateljicu Mašu koja je bila na korak do ispadanja. Iana je, s druge strane, bila izbačena jer Karlo nije osjetio "klik" između njih, čime je njena prilika u showu završila.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 maria gospodin savršeni iva gospodin savršeni ana gospodin savršeni iana gospodin savršeni karlo gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Pitali smo vas je li Maša trebala prihvatiti Marijinu ružu. Odgovor je gotovo jednoglasan

Bivši Gospodin Savršeni Miloš čestitao Kaji rođendan! Ona otkrila u kakvom su odnosu: 'Mislim da je stvarno dobra osoba'

Veliki preokret u vili! Djevojke mijenjaju timove: 'Bit će to putovanje za pamćenje'

Spoj s Karlom pokrenuo rat među djevojkama u vili: 'Kakva je ovo jeftina gluma?'

Petar preotima jednu od Karlovih favoritkinja? 'Mislim da su dobre prognoze pred nama'

Jedna djevojka odustaje od Petra i okreće se Karlu! 'Spremna sam se boriti za tebe'