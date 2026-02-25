Zajedno do kraja! Četiri djevojke napustile show 'Gospodin Savršeni' i odlazak proživjele skupa

Ovog su tjedna iz showa 'Gospodin Savršeni' ispale Ana, Iva, Iana i Maria, a sve četiri su se vratile doma istim letom, što su objavile na svojim Instagram profilima uz zajedničke fotografije s aerodroma.

Podsjetimo, Iva i Ana prve su ovog tjedna napustile show, a Petar i Karlo s njima su okončali put prije ceremonije ruža. Iva je bila izbačena nakon žestoke svađe s Karlom. Na njegovom spoju, Karlo je otvoreno propitkivao Ivinu iskrenost, što ju je jako povrijedilo. Iva je optužila Karla da od nje pokušava napraviti "pogrešnu osobu", a nakon emotivnog obračuna, Karlo je odlučio da je vrijeme za njen odlazak. S druge strane, Ana je s Petrom imala mirniji razgovor, ali je Petar, priznajući da između njih nema ničeg osim prijateljstva, odlučio okončati njihov romantični put prije ceremonije ruža, a Ana je tu odluku prihvatila smireno i bez drame.