Zajedno u svemu! Kaja i Karlo nikad zaljubljeniji: 'Nedjelja provedena radeći i stvarajući, uvijek je bolje kad smo tim'

Na svom Instagram profilu Kaja je podijelila predivnu crno-bijelu fotografiju nastalu tijekom sunčane nedjelje u prirodi. U čvrstom zagrljaju i s osmijesima od uha do uha, golupčići izgledaju zaljubljenije nego ikad dok uživaju u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

Uz fotografiju koja odiše pravom romantikom, Kaja je posvetila dirljive riječi svojem partneru te otkrila kako vikende ne koriste samo za odmor, već i za stvaranje novih ideja:

"Nedjelja provedena u radu, stvaranju i zajedničkom pronalaženju rješenja. Nekako je uvijek bolje kad smo tim", napisala je Kaja uz emotikon bijelog srca.