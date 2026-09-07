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Gospodin Savršeni

Zajedno u svemu! Kaja i Karlo nikad zaljubljeniji: 'Nedjelja provedena radeći i stvarajući, uvijek je bolje kad smo tim'

Zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Kaja Casar, i njezin partner Karlo Godec još su jednom dokazali da su jedan od najskladnijih i najslađih parova

RTL.hr
07.09.2026 11:17

Na svom Instagram profilu Kaja je podijelila predivnu crno-bijelu fotografiju nastalu tijekom sunčane nedjelje u prirodi. U čvrstom zagrljaju i s osmijesima od uha do uha, golupčići izgledaju zaljubljenije nego ikad dok uživaju u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Zajedno u svemu - i u poslu i u ljubavi

Uz fotografiju koja odiše pravom romantikom, Kaja je posvetila dirljive riječi svojem partneru te otkrila kako vikende ne koriste samo za odmor, već i za stvaranje novih ideja:

"Nedjelja provedena u radu, stvaranju i zajedničkom pronalaženju rješenja. Nekako je uvijek bolje kad smo tim", napisala je Kaja uz emotikon bijelog srca.

Jasno je da Kaja i Karlo ne dijele samo ljubavnu priču, već funkcioniraju i kao nepogrešiv tandem koji se međusobno podržava u svim poslovnim i životnim izazovima.

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Gospodin Savršeni

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