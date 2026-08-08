Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' javila se s omiljenog otoka: 'Još od djetinjstva ima posebno mjesto u mom srcu'

Na fotografijama Žaklina je pozirala u laganoj ljetnoj haljini s uzorkom trešanja, uz more i prepoznatljive prizore otoka kojem se, kako sama kaže, uvijek rado vraća.

Uz objavu je otkrila koliko joj taj otok znači još od djetinjstva.

"Još od djetinjstva Pag ima posebno mjesto u mom srcu. Otok kojem se uvijek rado vraćam, zbog njegovog mora, plaža i energije."