Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' javila se s omiljenog otoka: 'Još od djetinjstva ima posebno mjesto u mom srcu'

Na fotografijama Žaklina je pozirala u laganoj ljetnoj haljini s uzorkom trešanja, uz more i prepoznatljive prizore otoka kojem se, kako sama kaže, uvijek rado vraća.
"Pag ima posebno mjesto u mom srcu"
Uz objavu je otkrila koliko joj taj otok znači još od djetinjstva.
"Još od djetinjstva Pag ima posebno mjesto u mom srcu. Otok kojem se uvijek rado vraćam, zbog njegovog mora, plaža i energije."
Publika ju je upoznala u petoj sezoni
Žaklina je široj javnosti postala poznata sudjelovanjem u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', gdje se ponajviše borila za srce Petra. Tijekom showa gledatelji su je zapamtili po vedrom karakteru i upečatljivom modnom stilu, a nakon završetka emisije nastavila je biti aktivna na društvenim mrežama.
Ovoga puta pokazala je svoju opušteniju stranu te pratitelje povela na Pag, otkrivši da upravo ondje pronalazi mir, puni baterije i uživa u ljetnim danima. Fotografije s plaže Svetog Duha i romantični prizori otoka još su jednom potvrdili zašto se tom dijelu Hrvatske uvijek iznova vraća.