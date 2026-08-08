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Gospodin Savršeni

Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' javila se s omiljenog otoka: 'Još od djetinjstva ima posebno mjesto u mom srcu'

Bivša kandidatkinja pete sezone 'Gospodina Savršenog', Žaklina, ovih dana uživa u ljetnom odmoru na otoku Pagu, a svojim je pratiteljima pokazala djelić atmosfere s jedne od najljepših otočnih plaža - Svetog Duha

RTL.hr
08.08.2026 16:00

Na fotografijama Žaklina je pozirala u laganoj ljetnoj haljini s uzorkom trešanja, uz more i prepoznatljive prizore otoka kojem se, kako sama kaže, uvijek rado vraća.

"Pag ima posebno mjesto u mom srcu"

Uz objavu je otkrila koliko joj taj otok znači još od djetinjstva.

"Još od djetinjstva Pag ima posebno mjesto u mom srcu. Otok kojem se uvijek rado vraćam, zbog njegovog mora, plaža i energije."

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Publika ju je upoznala u petoj sezoni

Žaklina je široj javnosti postala poznata sudjelovanjem u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', gdje se ponajviše borila za srce Petra. Tijekom showa gledatelji su je zapamtili po vedrom karakteru i upečatljivom modnom stilu, a nakon završetka emisije nastavila je biti aktivna na društvenim mrežama.

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ovoga puta pokazala je svoju opušteniju stranu te pratitelje povela na Pag, otkrivši da upravo ondje pronalazi mir, puni baterije i uživa u ljetnim danima. Fotografije s plaže Svetog Duha i romantični prizori otoka još su jednom potvrdili zašto se tom dijelu Hrvatske uvijek iznova vraća.

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